Pestujte čierny koreň s krémovo jemnou chuťou

Čierny koreň je pomerne známa, i keď menej používaná koreňová zelenina s mliečnobielym koreňom. Dostal sa k nám z južnej Európy a udomácnil sa hlavne v záhradách chudobných ľudí. Postupom času sa dostal medzi zeleninovú „elitu‟, ku ktorej bez pochýb patrí karfiol, špargľa či karotka. Pochutná si na ňom každý gurmán. Tento koreň má úžasnú špargli podobnú, ale silnejšiu orieškovú arómu. Jeho konzumáciu niekto opisuje ako neskutočný zážitok. Pestovanie je jednoduché a zvládne ho i záhradkár začiatočník.

Pestovanie

Čierny koreň je v našich podmienkach odolný proti mrazom, takže bez problémov prečká zimu na stanovišti. Záhradkári však odporúčajú zrezanie listov nad povrchom pôdy už v októbri, kedy začína čas zberu koreňov, ktorý trvá až do decembra, a následné zakrytie lístím proti premrznutiu pôdy. Uľahčí sa tak najmä zber koreňov, ktoré sú i tak už dosť krehké a ľahko sa lámu. S vysievaním semien môžete začať už koncom februára do riadkov širokých 40 cm. Pôda by mala byť dobre prepracovaná, aby sa korene nerozkonárovali. Vyhovujúce sú najmä ľahšie piesočnatohlinité pôdy. Ak však máte v záhrade ťažšiu pôdu, vysievajte čierny koreň do vopred pripravených hrobčekov, podobne ako pri pestovaní mrkvy. Stanovište by malo byť teplé s dostatkom vlahy. Pôda zas dobre zásobená humusom a vápnikom. Po vzídení semenáčiky vyjednoťte na vzdialenosť 20 cm.

Úprava v kuchyni

Nie je to síce nič náročné, ale pri úprave koreňov sa pomerne dosť zašpiníte, pretože z koreňa pri šúpaní vyteká mliečnobiela lepkavá tekutina. Takže si radšej zaobstarajte gumené rukavice, hoci aj chirurgické. Očistené korene pokvapkajte trochou octu, aby nesčerneli. Následne ich nakrájajte na tenké pásiky a poduste ich asi 15 minút v zeleninovom vývare. Pred servírovaním ich ešte okoreňte mletým čiernym korením a muškátovým orieškom, opečené v ľahkej zápražke.

Tip Záhradkára

Ak čierny koreň pred čistením povaríte 15 minút vo vode, nebude z neho pri šúpaní vytekať lepkavá tekutina a vy budete mať čisté ruky.