Pestujte špenát! Ukrýva v sebe poriadnu dávku zdravia

Špenát buď máte radi alebo ho neznášate. Ak mu však prídete na chuť, môžete si byť istí, že to vášmu telu veľmi prospeje. Má množstvo cenných živín, pre ktoré by sme ho mali raz do týždňa zaradiť do jedálneho lístka, a preto by nemal chýbať ani v našej záhrade. K jeho výhodám patrí aj to, že sa dá pripraviť na množstvo spôsobov a v prípade nadúrody si ho môžete zamraziť.

Čo obsahuje

Hoci sa v minulosti hovorilo, že obsahuje veľké množstvo železa, ani chyba v desatinnej čiarke, ktorá sa vo výpočtoch vyskytla, neznižuje výživovú hodnotu špenátu. V 100 g sa nachádza 2,7 mg železa, čo je viac ako v mäse. Navyše prítomnosť vitamínu C v špenáte zlepšuje jeho vstrebávanie, pritom v 100 g sa nachádza až 47 % dennej dávky tohto vitamínu.

Obsahuje tiež vitamín A, ktorý sa stará nielen o dobrý zrak, ale aj zdravé sliznice, kosti a krvotvorbu. Je tiež bohatým zdrojom vitamínu K či E, minerálnych látok, najmä draslíka, horčíka, mangánu, zinku a medi. Vďaka vysokému obsahu kyseliny šťaveľovej je vhodný nielen pre tehotné ženy. Zadržiava v organizme vápnik, čo je dôležitá prevencia pred obávaným rednutím kostí, ktoré postihuje najmä starších ľudí. Špenát má minimum kalórií, navodzuje pocit sýtosti, preto sa odporúča pri chudnutí. Jedlá zo špenátu podporujú trávenie a vyprázdňovanie, takže pomáhajú aj prečistiť tráviacu sústavu.

Ako ho pestovať?

Presvedčili sme vás o dôležitosti špenátu? Tak sa pustite do jeho pestovania. Nie je to vôbec náročné. Navyše už 45 až 90 dní po vysiatí (v závislosti od odrody) môžete zberať úrodu. A vysievať a teda aj zberať ho môžete niekoľkokrát za rok. Vysievajte ho asi do hĺbky 3 až 4 cm a do riadkov vzdialených od seba asi 20 cm.

