Máme pre vás 5 skvelých tipov na populárne odrody jabloní

‘Fuji’

Novšia, perspektívna, veľmi neskorá zimná odroda. Jej výsadba a pestovanie prežíva v posledných rokoch veľmi veľký rozmach. Atraktívna je vysokými úrodami, veľmi dlhým obdobím skladovania a najmä vynikajúcimi šťavnatými plodmi. Na dosiahnutie stredných až veľkých plodov vyžaduje prebierku. Dozrieva v polovici októbra a dá sa bez problémov skladovať až do júna. Medzi jej najznámejšie klony patria ‘Kiku 8’, ‘Beni Shogun’, ‘Klon 2’, ‘Klon 6’, ‘Nagafu’ či ‘Fubrax’.

‘Pinova’

Patrí medzi najkvalitnejšie súčasné zimné odrody jabloní. Pochádza z Nemecka a za pomerne krátky čas sa stala obľúbenou a žiadanou nielen doma, ale i v celej Európskej únii. Vyznačuje sa pravidelnými vysokými úrodami veľkých plodov atraktívnej červeno-oranžovej farby. Na zber je vhodná začiatkom októbra so skladovaním do apríla. Táto chutná odroda vykazuje vysokú odolnosť proti chrastavitosti jabloní. V súčasnosti sa začína rozširovať jej klon ‘Evelina’.

‘Gala’

Je to novšia jesenná odroda, ktorá sa veľmi rýchlo rozširuje po celom svete. Plody má stredne veľké, no pri silnej nadúrode a zanedbaní prebierky sú malé. Zberá sa začiatkom septembra a skladovať ju môžete do januára až februára. V skladoch s upravenou atmosférou vydrží až do ďalšej úrody. Atraktívna je najmä chuťovými vlastnosťami, tvarom a sfarbením. Má množstvo klonov známych pod rôznymi synonymami.

‘Topaz’

Novšia česká odroda, ktorá dozrieva v prvej dekáde októbra. Skladovateľná je do apríla až mája. Jej úrodnosť je stredná s plodmi atraktívnej veľkosti, tvaru, červenej farby, i kyslastej chuti. Vyznačuje sa úplnou odolnosťou proti chrastavitosti jabloní, ako i vysokou odolnosťou proti múčnatke. U nás sa v posledných rokoch zaradila na prvú pozíciu spomedzi pestovaných rezistentných odrôd. Dnes je čoraz populárnejšia jej červenšia mutácia, odroda ‘Red Topaz’.

‘Admiral‘

Je to odroda so silným rastom a strednou a pravidelnou rodivosťou. Plody sa aj pri klasickom pivničnom spôsobe skladovania dajú uskladňovať veľmi dlho, vydržia až do konca mája. Plody sú stredne veľké až veľké, plocho guľovité. Šupka je hladká, na 70 – 80% plodu pokrytá tmavočerveným sfarbením, bez hrdzavosti. Dužina je pevná, veľmi krehká, šťavnatá, rozplývavá, plnej, harmonickej, sladkokyslej chuti. Okrem výbornej chuti vyniká i vysokou odolnosťou proti chrastavitosti, vykazuje tiež odolnosť proti múčnatke. Odporúčajú sa vykonávať preventívne postreky vápenatými hnojivami, aby sa predišlo fyziologickej pehovitosti plodov.

