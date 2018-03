Milovaný aj nenávidený! V marci sa vysieva špenát

Pri skorých termínoch sejby je viac ako inokedy dôležité vybrať osvedčenú odrodu vhodnú do danej pestovateľskej oblasti a použiť kvalitné osivo s dobrou klíčivosťou. Medzi výhody skorej sejby patrí hlavne využitie zimnej vlahy a to, že vzchádzajúce rastliny lepšie zakoreňujú, čo urýchľuje ich rast.

Správny výsev

Osivo sejte do riadkov vzdialených 15 až 30 cm, v riadku na vzdialenosť 1,5 až 3 cm do hĺbky 3 až 4 cm. Semená vyklíčia do šiestich dní a vzídu do dvoch týždňov od sejby.

Do konca apríla

Čas na sejbu máte do konca apríla. Myslite však na to, že čím neskôr špenát vysejete, tým viac sa vegetácia posúva do obdobia dlhého dňa, a tak stúpa riziko predčasného vybiehania do kvetu.

Chlad mu neprekáža

Špenát je mimoriadne odolný proti nízkym teplotám. Osivo klíči už pri 3 až 4 °C a vo vlhkej studenej pôde nehnije. Mladé rastlinky vo fáze klíčnych listov dobre znášajú krátkodobé mrazy až do –8 °C.

OVERENÉ ODRODY

‘Monores’

‘Matador’

‘Misano F1’

‘Emilia F1’

‘Previa F1’

‘Lorelay’

Nielen špenát

Spolu so špenátom môžete vysiať aj osivo petržlenu, ale preto, že dlho klíči, skombinujte ho radšej so značkovacou plodinou. Aktuálna je už aj sejba paštrnáka, karotky, reďkovky a kôpru. Všetko však záleží na počasí vo vašej lokalite.

