Nenáročný mangold výborne nahradí špenát či špargľu

Pestovanie

Z vysievaním priamo na záhon môžete začať od polovice apríla, no v teplejších oblastiach môžete už aj koncom marca. Na priaznivý rast a vývin vyžaduje dostatočne vlhkú, humóznu, hlbokú a výživnú pôdu.

Nie je náročný na teplotu, ale optimálne rozpätie na jeho pestovanie je 15 až 18 °C. Znáša však aj chladnejšie počasie a vyššie polohy.

Semená vysievajte do hĺbky 2 až 4 cm, vzídu približne po desiatich dňoch. Na 10 m2 vám postačí 12 až 20 g osiva. Spon výsevu pre listový mangold je 30 x 20 cm, pre stopkový 50 x 30 cm. Ak sa vám podarilo vysiať semienka nahusto, mladé rastlinky nezabudnite vyjednotiť na konečnú vzdialenosť, a to asi 15 až 18 dní po ich vzídení.

Starostlivosť

Pravidelne kyprite pôdu, udržiavajte záhon bez burín, dostatočne zavlažujte a v čase vegetácie prihnojujte dusíkatými hnojivami alebo močovkou.

Na choroby a škodce netrpí.

Hniloba koreňov mangoldu je spôsobená veľmi zlou starostlivosťou – častým zalievaním veľkými dávkami vody.

Zber

Pretože mladé rastlinky mangoldu rastú ako z vody, môžete ich veľmi skoro zberať. Obe formy sa zberajú postupne, podľa potreby, odtrhávaním listov už dva mesiace po výseve. Z jedného štvorcového metra je možné získať 2 až 3 kg listov i stopiek. Spotrebovať by ste ich mali čo najskôr, pretože rýchlo vädnú a strácajú na kvalite. Pri neskoršom zbere si môžete všimnúť, že rastliny začnú v auguste vybiehať do kvetu, čím sa zbytočne vyčerpávajú. Z tohto dôvodu treba kvety pravidelne odstraňovať, aby rastliny venovali všetku energiu do tvorby listov a stoniek.

Čítajte tiež:

Kúzelná EKOZÁHRADA! Navštívte s nami vidiecky raj

Poradíme, ako na to! Úroda pevných koreňov chrenu