Vlastná úroda! Pestujte čili papričky zo semienok

Ideálnym mesiacom na vysievanie semienok čili je február. Semienka môžete vysiať do zakoreňovačov, ale aj priamo do substrátu. Ak vysievate do pôdy pripravte si kvalitný výsevný substrát. Semienka len jemne prikryte zeminou. Vyhovuje im teplota nad 20 °C ideálne 24 °C. Je dobré, ak je teplota stabilná.

Tip: Ak plánujete pestovať viacero odrôd čili, tak si nezabudnite výsevy dobre označiť.

Keď semienka začnú klíčiť je potrebné zabezpečiť im dostatok svetla. Ak rastlinky plánujete pestovať v črepníku a v interiéri, presaďte ich do dostatočnej veľkej nádoby. Vonku sa čili vysádza až v čase, keď nehrozia prízemné mrazy. Rastlinky by mali byť vysadené vo vzdialenosti asi 30 cm od seba.

