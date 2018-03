Pestujeme šaláty! Vyberte si z bohatej ponuky obľúbenej zeleniny

Šalát hlávkový

Asi najčastejšie pestovaný šalát v našich záhradách. Ponúka množstvo odrôd, ktorých listy tvoriace ružicu alebo hlávku môžu byť rôzne sfarbené a skučeravené. Vegetačné obdobie tejto zeleniny je od 30 do 110 dní – záleží od odrody.

Pestovanie: Už v januári či vo februári môžeme vysievať osivo do debničiek. Keď majú rastlinky prvé listy, tak ich rozsádzame. Zabezpečujeme pre rastlinky dostatok svetla, opatrne zalievame tak, aby rastlinky neboli premokrené a pravidelne vetráme. Do voľnej pôdy sa priesady vysádzajú od marca až do konca apríla. Vyberte pre ne svetlé stanovište. Rozložením termínu sejby a vysádzania môžeme skorý šalát zberať od konca apríla až do konca júna. Potom nastupujú letné odrody. Neskorý jarný a letný šalát pestujeme z priesad či z priamej sejby.

Ľadový šalát

Má krehké a chrumkavé listy, ktoré vydržia pomerne dlho svieže. Ak ho uskladníme v chlade vydrží aj viac ako 10 dní. Vegetačné obdobie má 110 až 120 dní. Má dobrú odolnosť proti chorobám.

Pestovanie: Vyžaduje podobné podmienky ako šalát hlávkový. Pestuje sa z priameho výsevu v období od marca do júla, ale aj z predpestovaných priesad. Tie sa vysádzajú od začiatku apríla až do polovice augusta. Vysadené priesady je vhodné prikryť netkanou textíliou, ktorá ochráni šalát pred skočkami a urýchli zber.

Šalát listový

Najčastejšie môžete kúpiť zmes dubolistých šalátov, ktorá ponúka kučeravé či laločnaté listy, žltozelenej či červenej farby.

Pestovanie: Má rovnaké nároky ako šalát hlávkový. Vysieva sa od marca do augusta. Na jar na slnečné miesto a v lete mu skôr prospeje polotienisté. Nemá rád premokrenú pôdu. Vegetačné obdobie má 35 až 45 dní.

Šalát rímsky

Vzhľadom trochu pripomína kapustu čínsku. Má chutné chrumkavé listy. Vegetačné obdobie je 100 až 120 dní.

Pestovanie: Na pestovanie je náročnejší ako napríklad šalát hlávkový. Má vyššie nároky na pôdu aj na teplotu. Najviac mu vyhovujú piesočnatohlinité pôdy a teplota od 15 do 20 °C. Pestuje sa z priameho výsevu aj z priesad. Pre skorý zber sa vysieva už v polovici februára do teplých a chránených priestorov. Potom sa vysádza koncom marca. Šalát na jesenný zber je vhodné vysádzať do polovice augusta.

