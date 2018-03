Pestujeme zeleninu! Doprajte si úrodu zdravého kelu

Kel obľubuje vlhké, stredne ťažké a dobre vyhnojené pôdy. Je to rastlina prvej trate, takže sa mu najlepšie darí v hriadke vyhnojenej maštaľným hnojom.

Vysievať ho môžete priamo na záhon alebo si predpestujte priesady. Azda najväčším problémom spojeným s pestovaním kelu je výskyt škodcov. Napádajú ho vošky, molice, skočky, mlynárik kapustový či mora kelová. Z chorôb sú najnebezpečnejšie hubové ochorenia. Bežne sa používajú prípravky určené na ostatné hlúboviny.

Kel treba pravidelne okopávať a zavlažovať, aby vytváral šťavnatý a krehký.

Kel kučeravý​

Využívajú sa v kuchyni jeho skučeravené listy so zúbkovitými okrajmi, ktoré sa tvoria po celej dĺžke stonky.

Je najmenej náročným druhom na pestovanie. Podľa výšky poznáme odrody nízke, dorastajúce do 15 – 20 cm, polovysoké do 30 – 60 cm a vysoké do 1 – 1,5 m.

Kel kučeravý znáša veľmi dobre chladné i mrazivé počasie, vďaka čomu sa dá pestovať aj vo vyšších polohách. Dokonca je to vďačná zelenina, ktorú si vypestujete aj na stanovišti s nedostatkom slnečných lúčov. Dariť sa mu bude totiž aj v polotieni pod korunami stromov.

Vysoké a skoré odrody treba siať do konca mája, nízke a neskoršie až začiatkom júna. Po vzídení a vytvorení dvoch až troch pravých listov treba porast vyjednotiť na vzdialenosť 40 – 70 cm.

Kel listový

Je to jedna z najstarších foriem kelu. Má hladké listy a podobne ako kel kučeravý nevytvára hlávku. Výhodou je, že znáša letné suchá aj zimné mrazy. Vysievať ho postačí až v máji. Pri vyšších odrodách nahŕňame k rastlinám pôdu, aby ich nevyvrátil vietor.

Listy zberajte podľa potreby, nerobte si zásoby. Keď uvädnú, zhorknú. So zberom sa netreba ponáhľať, kel vás počká v dobrej kvalite na záhone pokojne aj počas mrazov.

Pre zdravie

Kel je bohatý na vlákninu, vitamíny B, C, E aj K. Obsahuje selén, kyselinu listovú, pôsobí blahodárne na trávenie, znižuje cholesterol.

Čítajte tiež:

Nájde miesto aj vo vašej záhrade? Čierna reďkev je plná zdravia

Poradíme, ako na to! Vypestujte si kvalitný špenát