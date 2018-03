Pestujte na vitamíny bohatý ružičkový kel

Ružičkový kel môžete vysievať už v apríli do pareniska. Autor: profimedia.sk

Ružičkový kel výrazne odolný proti mrazu, znesie aj teploty – 17 °C. Vegetačné obdobie je podľa odrody okolo 170 – 240 dní.

Osivo sa vysieva v apríli do pareniska alebo na záhon, od júna do júla sa priesady vysádzajú do sponu 50 × 70 cm. Rastlinám koncom augusta treba zaštipnúť terminálny puk, čím sa podporí rast ružičiek.

Pre zdravie

Ako sme už spomínali je bohatý na vitamín C, čo je výborné pre podporu imunitného systému. Obsahuje tiež vitamíny A, B1, B2 a vitamín E. Taktiež veľké množstvo minerálnych látok napríklad draslík či síru. Ak je pripravovaný na pare pomáha znižovať cholesterol. Zelenina pomáha pri detoxikácii a pri snahe schudnúť.Okrem toho je tiež dobrou prevenciou proti rakovine hrubého čreva.

Tipy na odrody:

‘Lunet F1’ je stredne skorá odroda ružičkového kelu vysokého vzrastu. Rastlina je pevná, s nadpriemerným nasadzovaním pomerne veľkých tmavozelených ružičiek. Vegetačné obdobie od sejby po zber je 210 dní.

‘Rosella F1’ je poloskorá, stredne vysoká odroda so silno olistenými rastlinami a mohutnou vrcholovou ružicou. Ružičky sú veľmi pevné, na reze žlté, s dlhším a silnejším vnútorným hlúbom. Vegetačné obdobie od sejby po zber je 187 dní, pričom prvýkrát ich možno zberať už v októbri.

Čítajte tiež:

Pestujte šaláty! Vyberte si z bohatej ponuky tejto obľúbenej zeleniny

Milovaný aj nenávidený! Pestujte špenát