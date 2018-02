Vigna: Popínavka s voňavými kvetmi, ktorá prinesie úrodu strukov

Možno niektorí z vás poznajú vignu ako strukovinu, ktorú dostať kúpiť hlavne v predajniach so zdravou výživou. Sú to semená vigny čínskej, ale v obchodoch sa môžete stretnúť aj s jej označením fazuľa alebo sója. Semená veľké 4 až 10 mm majú najčastejšie krémovo bielu farbu s čiernym očkom. Vigna patrí do čeľade bôbovité, podobne ako napríklad fazuľa. Môže sa pestovať aj u nás, ale keďže je to teplomilná rastlina, semená v našich podmienkach zväčša nedozrejú, na konzumáciu sa však dajú využiť jej zelené struky. Sú štíhle a napríklad odroda ‘Metro’ ich má dlhé takmer meter.

Ako okrasná rastlina

Na balkóne, ale aj v záhrade sa ako okrasná rastlina uplatní Vigna caracalla. Rastlina pochádza z Južnej Ameriky, kde je to trvalka, u nás sa zväčša pestuje ako letnička. Ak však máte vhodné priestory, môžete ju vyskúšať prezimovať podobne ako muškáty, a to v svetlej miestnosti pri teplote 7 až 10 °C a veľmi miernej zálievke.

Je to rýchlorastúca popínavá rastlina, preto musí mať oporu, okolo ktorej sa bude ovíjať. Kvitne zaujímavými špirálovito stočenými kvetmi, podľa ktorých dostala ľudové pomenovanie slimačí kvet. Kvety majú spočiatku bielu farbu, postupne sa však menia na svetlofialové. Okrem peknej farby a netradičného tvaru zaujmú aj výraznou vôňou, ktorá je najintenzívnejšia vo večerných hodinách.

Kvitne od mája do septembra. Aby vytvorila čo najviac kvetov, potrebuje veľa slnka. Inak je to nenáročná rastlina. Vyžaduje priepustné ľahšie pôdy a primeranú zálievku. Pri nedostatku vody jej ovísajú listy. Prihnojiť ju môžete hnojivom na kvitnúce rastliny.

Pestovanie zo semien

Začiatkom apríla si môžete vysiať semienka. Najskôr ich na boku opatrne narežte ostrým nožom alebo žiletkou a na 24 hodín ich namočte do vody. Až potom ich vysejte do zeminy a dobre zavlažte. Povrch pôdy udržiavajte neustále vlhký. Rastlinky vyložte na balkón alebo vysaďte do záhrady až po pominutí posledných jarných mrazov.

