Pri výsevných pásikoch nezabudnite na túto dôležitú vec

Potrebujú vlhkosť

Materiál, na ktorý sú semienka pripevnené, je ľahko rozpustný vo vode. Predsa však predstavuje určitú prekážku v klíčení, no len vtedy, ak nedokážete výsevu zabezpečiť dostatočnú vlhkosť.

Problematický je výsev priamo na záhon. V nádobe na balkóne, v parenisku či v skleníku viete semenám zabezpečiť lepšie podmienky. Pri vysievaní do voľnej pôdy pri použití pásika dbajte o to, aby ste výsev riadne zavlažili a následne prekryli bielou netkanou textíliou. Tá pomôže udržať vlhkosť aj potrebnú teplotu.

Prečo je to dôležité?

Pokiaľ však výsevu nezabezpečíte dostatok vody na to, aby sa pásik úplne rozmočil, bude semenám brániť v klíčení. Vlhkosť potrebujete na to, aby sa materiál rozpustil, ale aj na to, aby semienka napučali a začali rašiť.

