Pripravujte si vrúble: Teraz je vhodný čas!

Príprava vrúbľov

Prevrúbľovanie starých ovocných stromov alebo „výroba“ nových stromčekov už nie sú také bežné ako v minulosti. Niekedy je to však jediná možnosť na uchovanie vzácnejšej starej odrody alebo získanie vhodného opeľovača.

Kedy rezať?

Vrúble režeme od decembra do februára v dňoch bez mrazov, iba zo zdravých stromov. Vyberáme vyzreté výhonky z obvodu koruny, najlepšie z južnej strany. Zviazané vo zväzkoch a riadne označené ich zakladáme do vlhkého piesku pri teplote do 5 °C, ideálna je 0 – 2 °C.

Dôležitá kontrola

Vrúble pravidelne kontrolujeme, aby nevyschli alebo pri zvýšenej teplote nezačali pučať. Na prevrúbľovanie kôstkovín je lepšie objednať si vrúble od záhradníckeho podniku, kde sú materské stromy pod pravidelnou kontrolou. Predídeme tak rozširovaniu chorôb, najmä nebezpečnej vírusovej šarky.