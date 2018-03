Rez a tvarovanie malín! Poradíme, ako na to

Musíte rezať ešte predtým, ako začne prúdiť miazga, to znamená asi v prvej polovici marca.Autor: profimedia

Opakovane rodiace maliny zarodia prvý raz už uprostred leta a to na minuloročných výhonkoch. Druhú úrodu prinášajú na jeseň na tohtoročných výhonkoch. Preto sa môžete sami rozhodnúť ako chcete maliny zberať. Buď si to rozložíte na letný a jesenný zber, alebo sa letnej úrody vzdáte a o to bohatšia bude tá jesenná. V tom prípade je rez úplne jednoduchý a postupujte tak, že všetky výhonky zrežte tesne nad zemou.

Musíte rezať ešte predtým, ako začne prúdiť miazga, to znamená asi v prvej polovici marca. Vďaka tomuto radikálnemu rezu vyrastú na jar nové, tohtoročné výhonky. Keďže na jeseň prinesú úrodu len v hornej tretine výhonkov, vytvoríte týmto spôsobom bohatý jednoročný obrast, ktorý bohato zarodí.

Letný aj neskorý jesenný rez

Ak sa vo vašej oblasti malinár nevyskytuje, alebo veľkú jesennú úrodu naraz nedokážete spracovať, alebo vám jednoducho vyhovuje, že si kvôli pravidelnému prísunu čerstvého ovocia úrodu radšej rozložíte na letnú a jesennú, rez je trocha náročnejší. Nebojte sa však, nie je to žiadna veda a zvládnu to aj úplní začiatočníci. Samotný postup je vlastne celkom jednoduchý.

Po obratí letnej úrody sú niektoré výhonky natoľko vyčerpané, že ich zreteľne odlíšite od čerstvých zelených. Tieto vysychajúce hnedé teda odstráňte až celkom pri zemi. Zvyšné nechajte a tešte sa na jesennú úrodu. Po jej zbere začnú odumierať len horné tretiny tohtoročných výhonkov. Tie odstráňte tak, že výhonky skráťte o vysychajúcu hornú tretinu až po zelené pletivo.

Na jar nasledujúceho roka potom maliny zarodia na dolných dvoch tretinách ponechaných výhonkov, pretože tie budú mať v tom čase práve dva roky.

Nezabudnite

Raz rodiace maliny tvoria plody na dvojročných výhonkoch, ktoré po dozretí plodov odumierajú.

Ako udržiavať starší porast malín?

V zásade platí, že najskôr vždy odstráňte všetky slabé a choré výhonky a aj tie, ktoré rastú mimo pôvodný rad. Odstráňte aj tie, ktoré ho zahusťujú. V ďalšom kroku odrežte tesne pri zemi aj hnedé výhonky. Tie už úrodu neprinesú.

Zo zvyšných silných zelených najmladších výhonkov ponechajte v rade asi osem až desať kusov na meter dĺžky.

Čítajte tiež:

Nemali by chýbať! Prečo sa oplatí pestovať višne?

Zelenina do tieňa? Prispôsobte osevný plán podmienkam v záhrade