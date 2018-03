Strúčiky do pôdy! Majte bohatú úrodu cesnaku

Dôležitá odroda

Je jedným zo základných faktorov, ktoré vplývajú na konečnú úrodu cesnaku, preto si dajte na výbere kvalitnej sadby skutočne záležať.

Pri kúpe konzumného cesnaku nie je garantovaný jeho pôvod ani kvalita. Na sadenie je preto najlepšie kúpiť si sadbový cesnak v predajniach so záhradkárskymi potrebami alebo priamo od pestovateľa s garantovanou krajinou pôvodu, časom použiteľnosti (obdobím, počas ktorého je možné cesnak vysadiť), odrodou a kvalitou sadby, ktorá by mala byť certifikovaná.

Odrody jarných cesnakov sú úzkolisté nepaličiaky. Väčšinou sa zberajú začiatkom augusta (vegetácia sa môže vplyvom počasia skrátiť). Pri neskoršom zbere sa cibule (hlavičky) nerozpadávajú. Chuťové vlastnosti odrôd sú veľmi príjemné, ostré, ušľachtilé.

Príprava pôdy

Pôdu na jarnú výsadbu cesnaku si môžete pripraviť už na jeseň. Ak ste tak neurobili, hriadku zrýľujete hneď, ako ustúpia mrazy a vietor pôdu vyfúka, najmenej však týždeň pred vysádzaním. Pôda by mala byť prevzdušnená, môžete zapracovať granulované hnojivo, napríklad Cererit. Maštaľným hnojom nehnojte, cesnak by mohol spáliť. Navyše sa v osevnom postupe zaraďuje do druhej trate. S vysádzaním začnite čo najskôr, hneď ako pôda po mrazoch povolí.

Postup vysádzania

Cesnakové cibule treba rozobrať na jednotlivé strúčiky a tie na štyri hodiny namočiť do Sulky K. Po oschnutí môžete vysádzať. Ak nechcete použiť chémiu, namočte ich na dve hodiny aspoň do studenej vody. Použite všetky strúčiky – na jednu hriadku zasaďte okrajové, na druhú stredové.

Odporúčaný spon pre jarný cesnak je 25 až 30 x 10 až 15 cm. Saďte do hĺbky 5 až 6 cm, ale nepoužívajte výsadbový kolík. Vytvára vzduchovú medzeru medzi pôdou a podpučím (širšia časť strúčika), čo spôsobuje, že cesnak horšie zakoreňuje. Najlepšie je preto sadiť ručne a dbať na správnu orientáciu strúčikov – podpučím dole. Ak by ste sadili naopak alebo by strúčiky ležali, znížili by ste si úrodu. Hriadku po vysadení upravte hrabľami.

Starostlivosť

Pri pestovaní cesnaku je starostlivosť veľmi dôležitá. Nezabúdajte na pravidelné prevzdušňovanie a odburiňovanie pôdy. Rastliny nemajú rady prísušok, počas suchých dní nepodceňte závlahu. V období rastu je cesnak vhodné prihnojiť 15-percentným liadkom vápenatým, prípadne 5-percentnou kyselinou močovou na list. Vždy však až po západe slnka, aby ste nespálili listy. Poslednýkrát rastliny prihnojte mesiac pred zberom.

Zber a skladovanie

Správny čas zberu nastáva, keď cesnak dozrieva, čo sa prejavuje poliehaním vňate. Každú rastlinu opatrne podoberte rýľom a rukou z pôdy vytiahnite. Hlávky neoklepávajte od zeminy, poškodili by ste ich a skrátili skladovateľnosť.

Cesnak zviažte do viazaničiek a sušte v tieni, ale v tenkej vrstve s odrezanou vňaťou naukladajte do debničiek. Šikovnejší ho môžu spliesť do vencov. Skladujte v dobre vetranej miestnosti pri minimálnej vlhkosti a v chlade.