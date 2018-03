Vieme, ako na to: Pestujte zdravý fenikel s výraznou vôňou

Fenikel obyčajný sladký (Foeniculum vulgare subsp. dulce) je dvojročná rastlina. V prvom roku tvorí nadzemnú vertikálne sploštenú, asi 10 cm širokú hľuzu, ktorá je konzumná a označuje sa aj ako nepravá cibuľa. Tvoria ju dužinaté, v spodnej časti rozšírené vybielené listové stopky. Feniklové listy sú nitkovité, podobné kôprovým. Ak rastlinu ponecháte na hriadke, v druhom roku vyrastie stonka vysoká 1-1,5 m, na ktorej rozkvitnú okolíky žltých kvetov až 10 cm veľké. Semenom je svetlohnedá, na koncoch zúžená dvojnažka.

Pozor na skorú sejbu

Keďže fenikel zo skorej sejby vybieha do kvetu a netvorí konzumnú časť, je lepšie pestovať ho ako následnú plodinu. Svojimi nárokmi na výživu sa zaraďuje medzi zeleninu druhej trate. S úspechom ho môžete pestovať po plodinách hnojených maštaľným hnojom, ako sú skoré hlúboviny, šalát, špenát či pór. Dobrý sused bude mrkve aj cibuli, vyhnite sa blízkosti kôpru.

Vyžaduje hlbokú humóznu, dobre spracovanú pôdu s dostatkom vápnika na teplom chránenom stanovišti. Je náročný aj na dostatok fosforu. Pestuje sa ako jednoročná, prípadne dvojročná zelenina.

Z priamej sejby

Osivo sejte priamo na hriadky od polovice júna do polovice augusta. Ideálna vzdialenosť riadkov je 30 cm. Mladé rastlinky začnú pri dobrých podmienkach vzchádzať o 8 až 12 dní. Jednotia sa na vzdialenosť 15 až 20 cm. Keď hľuzy dorastú do šírky asi 5 cm, prihrňte ich zeminou, aby sa vybielili a zjemnili.

Z priesad

Spoľahlivým spôsobom, ako predísť vybiehaniu fenikla do kvetu, je aj predpestovanie priesad pri teplote 15 až 20 °C. Zdravé priesady by mali mať tri až štyri pravé listy, čo od vysievania osiva potrvá asi 30 až 40 dní. Ak začnete v júni, koncom júla až začiatkom augusta budú pripravené na výsadbu a do príchodu prvých mrazov stihnú dorásť do konzumnej zrelosti. Od vysievania osiva do zberu hľúz ubehne dva a pol až tri a pol mesiaca.

Na dosiahnutie lepšej kvality je nevyhnutné, hlavne v čase intenzívneho rastu, pravidelné zalievanie. Povrch pôdy treba udržiavať bez burín a v kyprom stave.

Odolná odroda

Na našom trhu je dostupná napríklad odroda ‘Di Firenze’ so zberom od augusta do októbra a len so 70-dňovou vegetáciou.

Ak si budete chcieť odložiť osivo na ďalšie vysievanie, nezberajte semená z jednoročných rastlín, lebo strácajú pôvodné odrodové vlastnosti.

