Poradíme, ako na to. Vypestujte si kvalitný špenát

ZAČNITE PRÍPRAVOU HRIADKY

Pôdu na záhonoch pred sejbou najskôr urovnajte, prípadne prihnojte priemyselnými hnojivami, ktoré rozsypte a zapracujte hrabľami. Hnojivá používajte len v nevyhnutných množstvách, najlepšie podľa predchádzajúceho rozboru pôdy.

Špenát uprednostňujte pomaly rozpustné druhy. Pôdu nechajte dva až tri týždne uľahnúť a až potom začnite so sejbou.

OTUŽILEC MEDZI ZELENINOU

Špenát je odolný proti nízkym teplotám. Semená klíčia už pri 3 až 4 °C a napučané vydržia vo vlhkej studenej pôde bez toho, aby začali hniť. Mladé rastlinky vo fáze klíčnych listov dobre znášajú krátkodobé mrazy až do -8 °C.

AKO VYSIEVAŤ

Osivo sejte do riadkov vzdialených 15 – 30 cm, v riadku na vzdialenosť 1,5 – 3 cm, do hĺbky 3 – 4 cm. Semená vyklíčia do šiestich dní a vzídu do dvoch týždňov od sejby.

PREČO POMALY RASTIE A VYBIEHA DO KVETU?

Teploty nad 25 °C sprevádzané suchom spôsobujú tvorbu drobných, tvrdých listov a predčasné vybiehanie rastlín do kvetu. Pri nedostatočnej vlhkosti pôdy špenát pomaly rastie, tvorí málo listov horšej kvality.

Vyžaduje pôdu v starej sile, preto hnojenie maštaľným hnojom môže byť škodlivé. Hoci dobre reaguje na hnojenie dusíkom, treba postupovať opatrne, lebo jeho nadmerný prísun spôsobuje zvýšenie obsahu dusičnanov v konzumných častiach. Špenát dobre znáša aj zatienenie, preto ho môžete pestovať pod stromami či viničom.

MENEJ ZNÁMY ŠPENÁT NOVOZÉLANDSKÝ

Má dlhšie poliehavé výhonky s pomerne malými mäsitými listami a krátkymi stopkami. Výhonky môžu mať dĺžku až jeden meter a spolu s listami súvisle zakryjú pôdu. Tento špenát môžete pestovať od jari do neskorej jesene. Je náročný na teplo, preto so sejbou priamo na záhon počkajte až do apríla. Pred vysievaním môžete osivo namočiť do vody na jeden až dva dni.

Semená klíčia pri teplote 10 °C a dobre znášajú aj vysoké letné teploty. Osvedčilo sa aj vysievanie v októbri. Vtedy treba siať do hĺbky 2 – 4 cm do radov vzdialených od seba 80 – 100 cm. Špenát novozélandský nevybieha do kvetu a potrebuje málo vlahy.

Čítajte tiež:

Zelenina do tieňa? Prispôsobte osevný plán podmienkam v záhrade

Pestujeme šaláty! Vyberte si z bohatej ponuky obľúbenej zeleniny