Vysádzajte šalotku! Poteší jemnejšou chuťou ako cibuľa

Pre vyšší obsah sacharidov má jemnejšiu chuť ako cibuľa a priaznivejší obsah sušiny zaručuje jej dlhšiu trvanlivosť. Ak na jeseň alebo skoro na jar zasadíte jednu cibuľku, vyrastie z nej 5 až 15 nových. Najskôr rastú pohromade v spoločnej šupke, neskôr sa vonkajší obal rozpadne a rastú na spoločnom podpučí. Šalotka je odolnejšia ako cibuľa, preto sa odporúča pestovať ju aj vo vyšších polohách a chladnejších oblastiach. Má rada pôdu v starej sile, teda hnojenie organickými hnojivami sa neodporúča.

Vysádzanie

Vysádza sa koncom februára až do polovice marca - podľa počasia. Cibuľky vysaďte do dobre pripravenej pôdy, na menej úrodných plochách môžete použiť malé dávky minerálnych hnojív so zvýšeným obsahom draslíka.

Vysádzajte na vzdialenosť 20 až 25 cm. Po vysadení ju prikryte králičím pletivom, aby ste sa vyhli vyzobávaniu cibuliek vtáctvom. Na závlahu nie je náročná, polievajte len počas dlhšieho obdobia sucha. Pri vysádzaní na jar sa zberá už o 110 až 120 dní. So zberom však neotáľajte, z pôdy ju vyberte hneď ako začnú žltnúť a usychať listy. Inak sa môže stať, že cibuľky sa rozpadnú, oddelia a začnú vytvárať nové korene.

Úroda šalotky sa zberá koncom júna.

Pozor na choroby a škodce

Na kyslých pôdach sa môže vyskytnúť skleróciová hniloba. Ochorenie podporuje vyšší obsah dusíka a časté pestovanie cibuľovej zeleniny.

Vošky môžu spôsobiť prenos vírusových ochorení, napríklad vírus žltej prúžkovitosti cibule. Ak spozorujete napadnuté rastliny, odstráňte ich z porastu, zabránite tak ďalšiemu šíreniu ochorenia.