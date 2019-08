Baktériami spôsobený glejotok sa zastavuje len veľmi ťažko

Baktéria s pomenovaním Pseudomonas sa z útrob ovocného stromu odstraňuje len veľmi ťažko. Pokiaľ sa vyskytne len ohraničene na mladých výhonkoch, dá sa proti nej zabojovať mechanicky, jednoduchým zrezaním napadnutých častí. Pokiaľ sa však rozšíri ďalej a pridružia sa k nej aj ďalšie infekcie, stromy nemajú šancu.

K šíreniu jej dopomáha

Baktérii vyhovuje vlhké daždivé počasie počas ktorého sa usídli na ranách vzniknutých po reze, po opade listov alebo na ich prieduchoch. Možností ako sa tento patogén dostane do vnútra rastlinného organizmu je oveľa viac. Vstup mu umožnia aj drevokazní škodcovia, ktorí narušia ochrannú povrchovú vrstvu kôry. Rovnako nebezpečné sú aj trhliny v kôre vzniknuté slabou protimrazovou ochranou kmeňa. Mrazivé teploty jej v zime neškodia, no lepšie sa šíri pri teplotách nad 10 stupňov. Veľké horúčavy sa jej už nepáčia, preto skôr škodí na jeseň alebo skoro na jar, kedy sa môže šíriť pri reze hoci aj infikovaným náradím. Prezimuje v opadanom lístí ako aj v neodstránených napadnutých častiach stromu. Pri neriešení choroby sa ďalej šíri do cievnych zväzkov stromu a napáda aj staršie zdrevnatené časti. Tu sa prejaví vo forme medovo sfarbeného výtoku, ktorý pripomína živicu. Po preniknutí na vzduch sa jeho slizovitá konzistencia mení na pevnú.

Ako stromy brániť?

Ochrana je veľmi náročná, pretože ak choroba prenikne do celého stromu, nedá sa jej škodlivosti už zabrániť. Preto, ak ju postrehnete na koncoch výhonkov, kde sa prejavuje usychaním nielen listov, ale aj dreva, treba zakročiť. Odporúča sa zrezať napadnuté výhonky až do zdravého pletiva. Z chemických postrekov zaberá použitie meďnatých prípravkov aplikovaných na jeseň počas opadávania listov i po ich opade a na jar na začiatku vegetácie. Najväčší význam v ochrane proti tejto chorobe má prevencia. Tá spočíva v správne načasovanom termíne rezu, ktorý by ste mali stihnúť na kôstkovinách aktuálne teraz po zbere úrody, no najneskôr do konca septembra. Je to preto, že ešte prúdi miazga, ktorá vzniknuté rany vytekaním očistí a zacelí,a tak nedáte patogénu šancu. Použité náradie na rez vždy dezinfikujte a choré napadnuté časti vždy spáľte. Na jeseň pohrabte lístie, aby baktéria nemala úkryt na zimu. A samozrejme, tí z vás čo hodlajú vysadiť nové stromy, kupujte vždy certifikované sadenice.

