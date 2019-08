Máte úrodu broskýň? Jedzte ich! Sú zdravé pre srdce

Dobré pre srdce

Znižujú hladinu cholesterolu, čím pomáhajú znížiť riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Draslík, obsiahnutý v broskyniach zase pomáha čistiť močový mechúr a tak slúži na udržovanie normálnej funkcie obličiek a pečene.

Môžete ich jesť, aj keď chudnete

Tým, že broskyne obsahujú vyššie množstvo vody a vlákniny, môžete ich konzumovať i keď chudnete – ich sladká chuť zaženie hlad a zároveň uspokojí túžbu po sladkom.

Na spáleniny

Taktiež obsahujú vitamíny C, A, K, beta karotén, minerály draslík, horčík, selén. Tieto chránia pokožku pred UV žiarením. Recept starých mám na spáleniny je uvariť broskyne a vychladnuté ich aplikovať na spálenú pokožku.

Zavárajte ich

Keď chcete zavárať broskyne, najskôr si uvarte nálev. Do 1 l vody pridajte 400 g kryštálového cukru, varte kým sa cukor úplne rozpustí a nechajte vychladnúť.

Broskyne umyte a rozpolte. Povyberajte kôstky a uložte do pohára. Následne zalejte nálevom z cukru. Poháre dôkladne zavrite, sterilizujte po dobu 15 minút pri teplote 85 °C.

Uvarte si domáci džem

Džem nie je žiadna veda a zvládnete ho urobiť doma.

Dôležité je množstvo – na 1 kg odkôstkovaných a ošúpaných broskýň pridajte 600 g kryštálového cukru. Ošúpte broskyne, ak treba, ponorte ich do vriacej vody a šupa pôjde dolu ľahšie. Pokrájajte ich na drobné kúsky, pridajte cukor a varte. Rozvarené broskyne rozmixujte ponorným mixérom. Potom naberajte ovocie po častiach a pomaly varte napanvici, kým nie je voda odparená a masa nezhustne. Počas varenia treba džem na panvici miešať, aby sa neprichytil ku dnu. Ešte horúci ho nalejte do pohár ikov a uzavrite. Dajte na 10 minút do pary.

Broskyňový džús

Na 1 kg broskýň použite 300 ml vody, 2 PL medu, 1 PL čerstvej citrónovej šťavy

Najjednoduchší spôsob ako si pripraviť broskyňový džús je umyť broskyne a odkôstkovať ich. Odšťavte broskyne, zmiešajte s vodou, šťavou z citróna a podľa vlastnej chuti dochuťte medom, dobre spolu zamiešajte a nechajte v chladničke schladiť a odstáť. Pred podávaním džús premiešajte.

Mohlo by vás zaujímať:

Pestujete niektorú z týchto odrôd? Ovocinár vám poradí, či potrebujete opeľovača​

Tradičné ringloty: Nenáročné a obsypané výbornými plodmi

Slivku zničil neznámy škodca! Čo to mohlo spôsobiť?