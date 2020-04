Chutné, zdravé, okrasné! Pestujte užitočné hlošiny a objavte ich prednosti

Hlošiny patria do čeľade hlošinovité (Elaeagnaceae), ktorá zahŕňa viac ako 90 druhov. Tento rod bol pôvodne rozšírený takmer po celom miernom pásme severnej pologule, a to od juhovýchodnej Európy cez Malú Áziu až po Japonsko a Kóreu. V Ázii a Austrálii zasahuje zóna rozšírenia až do tropického pásma.

Ide o nenáročné opadavé kry, ktoré sú veľmi otužilé, čo umožňuje ich rozšírenie aj do drsných a okrajových oblastí. Druhy prinášajúce jedlé plody sú veľmi úrodné, čo v období ich dozrievania vytvára veľmi efektné pohľady na obsypané kry.

V raste podporia okolité druhy

Hlošiny sú veľmi odolné proti suchu i emisiám. Vďaka baktériám, vyskytujúcim sa v hľuzách na koreňoch, výdatne viažu vzdušný dusík, ktorý je zdrojom výživy pre okolité náročnejšie ovocné či okrasné druhy. Táto vlastnosť ich predurčuje aj na pestovanie v zdevastovaných a zničených pôdach, kde sa využívajú ako pionierske dreviny a tieto pôdy významne zúrodňujú.

Pestovať ich môžete ako voľne rastúce kry alebo nižšie stromy. Rez je potrebný iba v prvých rokoch, keď sa buduje základ tvaru. V období plnej rodivosti treba klásť veľký dôraz na odstraňovanie mladých rastlín, ktoré v okolí pestovaných hlošín často hromadne rastú vďaka veľkému množstvu semien, ktoré tento druh produkuje. Zanedbanie tohto ošetrenia vedie k tvorbe húštin, ktoré sú však žiaduce len v prípade pestovania v remízkach či parkoch, keďže sú vítaným útočiskom vtákov a zvierat.