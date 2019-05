Ešte stále môžete vysádzať! Všetko o pestovaní kivi

Kivi (Actinidia) je popínavá rastlina podobná viniču. Vytvára dlhé výhonky, ktoré dorastajú do dĺžky 2 – 3 m. Rodí na jednoročných výhonkoch. Plody sú oválne, rôznej veľkosti, v závislosti od odrody. Šupka je prevažne hnedá, chlpatá, pri drobnoplodých odrodách väčšinou hladká, zelenej alebo hnedej farby. Výnimku tvoria červenoplodé kivi, ktoré majú šupku aj dužinu sfarbenú do červena až bordova. Je to dvojdomá rastlina, čo znamená, že treba mať minimálne jednu samčiu a jednu samičiu rastlinu. Na opelenie 4 – 5 samičích rastlín stačí jedna samčia. Aby ste rozlíšili, či ide o samčiu, alebo samičiu rastlinu, všimnite si kvet. Samičí má v strede chumáčik, ktorý tvoria čnelky na semenníkoch. Existujú však aj rastliny jednodomé, samoopelivé, kde na tvorbu plodov stačí jedna rastlina. Kvitnúť začína v máji až v júni, plody dozrievajú v septembri, v závislosti od odrody. Prvých plodov sa dočkáte asi v 4. – 6. roku.

Prečo pestovať kivi?

Plody majú vysoký obsah vitamínu C, napríklad desaťkrát vyšší ako jablká. Sú bohatý zdroj vitamínu B1, B2, E a karoténu. Obsahujú železo, horčík aj vápnik. Neobsahujú cholesterol a majú nízku energetickú hodnotu. V lekárstve sa používajú už oddávna, a to predovšetkým na posilnenie organizmu pri fyzickej a psychickej únave.