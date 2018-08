Himalájsky skvost! Dopestujte si kustovnicu čínsku

Dorastá do výšky 2 – 3 m. Je to ker, ktorý má dlhé, mierne poliehavé konáre a na šírku rastlina zaberie v priemere 3 – 4 m. Práve preto treba tejto rastline nájsť také miesto, kde takáto šírka nebude prekážať. Sústreďte ju do vzdialenejšej časti záhrady. Má rada slnečné miesto alebo aspoň polotieň. Ak by ste ju pestovali v úplnom tieni, je tu riziko výskytu múčnatky na listoch a neskôr aj na plodoch.

Kvitne od júla do októbra bledofialovými kvetmi, z ktorých sa neskôr tvoria bledočervené bobule podlhovastého tvaru, dlhé 1,5 – 2,5 cm. Rastlina vstupuje do rodivosti asi v 3. – 4. roku po vysadení (závisí to najmä od toho, akú starú rastlinu ste si zakúpili).

Vysádzanie

Ak ste si zakúpili rastlinu bez koreňového balu (voľnokorennú), môžete ju sadiť len v čase vegetačného pokoja - skoro na jar alebo v jesennom období. Väčšina záhradných centier však ponúka rastliny zakorenené v črepníkoch, čo je jednoduchšie a máte záruku takmer 100% ujateľnosti. Výhoda zakorenenej rastliny je, že ju môžete sadiť počas celého roka okrem zimy, keď je pôda zamrznutá.

Rastlinu vysádzajte do pripravenej kyprej pôdy. V prvých rokoch vyžaduje dostatok vlahy, aby sa dobre zakorenila. Hnojivo používajte na povrch pôdy až po zakorenení. Aplikujte hnojivá najmä na podporu tvorby kvetov a plodov, to znamená, kde je vyvážený pomer dusíka, fosforu, draslíka, ale obsahuje aj mikroelementy, ako je železo, mangán, horčík a podobne.

Ako rezať

Asi najväčší problém pri pestovaní tejto rastliny je správny rez. Veľa z vás, ktorým kustovnica čínska v záhrade za niekoľko mesiacov dosiahla neskutočné prírastky a plody žiadne, už mala po ruke sekeru a chcelo ju vykopať. Nebojte sa použiť nožnice už skoro na jar. V polovici apríla môžete rastlinu hlbšie zrezať. Je to dôležité najmä preto, aby ste hneď na začiatku vegetácie zabrzdili rast a podporili vývin bočných výhonkov, ktoré nerastú tak bujne. Na nich sa potom tvoria kvety a plody. Počas leta odstraňujte príliš zahusťujúce či polámané, alebo inak poškodené konáre.

Vhodné do záhrady

Odporúčame hľadať v záhradníctvach odrodyi. Ak si zakúpite len základný druh, plody sú menšie a rastlina bujnejšie rastie.

‘Big Lifeberry’ ® – patrí k stredne skorým, bujnejšie rastúcim odrodám. Dorastá do výšky 1,5 – 2 m. Veľmi skoro prichádza do rodivosti, už v 1. – 2. roku po vysadení. Začína kvitnúť v polovici až koncom júla a plody prináša na prelome augusta a septembra.

‘Sweet Lifeberry’ ® – má menší vzrast a kompaktnejší habitus. Dorastá do výšky okolo 1,5 m. Patrí k skorým odrodám, kvitnúť začína v júni a na plodoch si môžete pochutiť už v auguste. Má skorý nástup do rodivosti a rodí bohato. Možno ju pestovať v nádobe.

