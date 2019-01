Drobné, sladké a okrasné ! Jahody zo semienok

Mesačné jahody (Fragaria vesca var. semperflorens) sú jahody v pravom zmysle slova. Od bežných jahôd sa líšia veľkosťou plodov a spôsobom dopestovania. Môžete ich vysadiť priamo do okrasného záhona a pochutnávať si na ich sladkej chuti od začiatku leta až do jesene. Okrem toho sú voňavé. Nevýhodou však je, že nie sú vhodné na zaváranie. Stratili by farbu a semienka (nažky) by zhorkli. Ideálne sú na sezónne ozdobenie dezertov, prípadne na mrazenie. Keďže netvoria poplazy, dopestujete si ich zo semena. Medzi dostupné odrody patrí 'Rujana' či 'Baron Solemacher'.

Nároky na stanovište

Bez problémov dokážu rásť a kvitnúť na slnečnom aj tienistom stanovišti. Pôdu potrebujú mierne vlhkú, hlinitú. Na trvalé stanovište vysádzajte otužené predpestované priesady najskôr koncom apríla. Ideálny termín je od polovice mája do júna. Najkvalitnejšiu úrodu plodov prinášajú práve v prvom roku pestovania. Neuškodí im ani pobyt v črepníku na balkóne.

Predpestovanie priesad

Semená kúpite v záhradkárskych predajniach balené rovnako ako ostatné osivá iných kultúrnych rastlín. Môžete ich získať aj usušením plodov, napríklad od suseda.

Priesady možno predpestovať v dvoch termínoch. Prvú, jarnú sejbu si načasujte na koniec februára, aby dopestované priesady mohli poputovať rovno na záhon. Druhý termín vysievania je na konci apríla, prípadne na začiatku mája, pričom dopestované priesady z tohto termínu sa na záhon vysádzajú v auguste.

Celý proces predpestovania trvá približne 10 týždňov. Semená vysievajte na povrch mierne utlačeného rašelinového substrátu. Nie však príliš nahusto. Pomôcť si pri tom môžete napríklad špáradlom alebo pinzetou. Nepritláčajte, len ich zasypte veľmi tenkou vrstvou substrátu. Zakryte papierom a oroste rozprašovačom. Len čo spozorujete klíčky, papier odoberte. Teplota vhodná na predpestovanie sadeníc by mala byť v intervale 18 až 20 °C. Nezabudnite na pikírovanie, napríklad do celulózových zakoreňovačov. Urobte tak, keď rastlinky dosiahnu fázu troch lístkov (dva klíčne a jeden pravý).

Ak si chcete ušetriť prácu s pikírovaním, použite jiffy tablety alebo rašelinové zakoreňovače. Do jedného zakoreňovača dávajte radšej dve semená. Pre istotu, keby jedno nevyklíčilo. Pred výsadbou na záhon nezabudnite priesady otužiť. Nevysádzajte ich príliš hlboko, postačí do hĺbky asi 5 cm. Srdiečko musí ostať nad povrchom pôdy. Neskorých mrazov sa nemusíte obávať, ak vysadíte iba polovicu predpestovanej sadby. Druhú si pre istotu nechajte na chránenom mieste.

Skvelý tip

Staršie trsy mesačných jahôd sa dajú rozmnožiť aj vegetatívne, delením trsov. Kúsok z toho najkrajšieho trsu s najväčšími plodmi vysaďte do záhona a v nasledujúcej sezóne si z neho zaobstaráte osivo.

1 Nádobu naplňte výsevným substrátom určeným na výsev zeleniny. Povrch jemne utlačte.