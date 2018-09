Majestátny orech kráľovský: Ako sa o neho starať?

Semenáče orecha sú spravidla veľké, majestátne stromy. Dnes sa už v záhradách s obľubou pestujú štepené odrody. To znamená, že na semenáč orecha kráľovského je naštepená ušľachtilá odroda. Aké výhody to prináša? V prvom rade nižší vzrast. Štepené rastliny sú asi o 30 % nižšie. Do rodivosti nastupujú v 3. až 4. roku po vysadení, na rozdiel od semenáčov, ktoré začínajú rodiť po siedmich až desiatich rokoch.

Plody štepených orechov majú väčšie plody s tenšou škrupinou. Podľa hrúbky škrupiny rozlišujeme papieraky s veľmi tenkou škrupinou, polopapieraky s tenkou škrupinou, kamenáče s tvrdou, ťažko lúpateľnou škrupinou, krapáče s rozbrázdenou škrupinou.

Pestovanie a rez

Orech kráľovský rastie takmer na celom území Slovenska do nadmorskej výšky 900 m. Najlepšie sa mu však darí v nižších polohách, do nadmorskej výšky 350 – 400 m. Na pestovanie sú najvhodnejšie chránené polohy, v chladných, veterných a otvorených môže počas kvitnutia namŕzať. Vyžaduje hlbokú hlinitú pôdu s dostatkom humusu a vápnika. Keďže má hlboký koreňový systém, dokáže si poradiť aj s ťažšou pôdou. Na dobré dozrievanie plodov potrebuje dostatok vlahy a svetla.

Orechy nie sú také náročné na rez ako iné ovocné druhy. Po vysadení sa tvaruje do tretieho roku. Cieľom rezu je dopestovať kmeň a dobre presvetlenú, vyváženú korunu. Najvhodnejší termín je koncom mája až začiatkom júna. Niektorí odborníci odporúčajú rez v auguste.

Dôležité je najmä to, aby sa čerstvá rana nevytvárala v neskoršom jesennom období, lebo hrozí riziko vymŕzania dreva. Väčšie rany po reze treba zatrieť stromovým balzamom, lebo môžu byť vstupnou bránou pre choroby a škodce. Rez orecha po treťom roku sa zameriava len na odstraňovanie suchých, poškodených a korunu zahusťujúcich konárov a nie je potrebné robiť ho každoročne.

Čítajte tiež: