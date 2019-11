Máme pre vás 7 tipov na starostlivosť o čerstvo vysadené ovocné stromy

Kľúčová je rozloha záhrady a počet členov v domácnosti. Venovať pozornosť treba aj výberu druhov, ktoré vám najviac chutia. Potom už len stačí dať si odporučiť vhodné odrody. Ako však vysadiť všetko naraz a príliš sa nenarobiť? Nehovoriac o väčšej investícii do prípravy pôdy. Je predsa známe, že na jej predvýsadbovú prípravu treba zabezpečiť kompost. Ešte lepšie hnoj. Kolíky na oporu a poriadne veľké jamy na lepšie zakorenenie. Našťastie, dá sa to aj o trošku ľahšie. Napríklad rovnakým spôsobom, ako to robia vo veľkovýrobe, kde ovocinárov tlačí termín výsadby.

Zjednodušte si prípravu pôdy

Každý pestovateľ vie, že na hnojenie je najlepší maštaľný hnoj. Použiť môžete čerstvý, ktorý sa však ťažšie zháňa, alebo drahý granulovaný. Podobný hnojivý účinok dosiahnete, ak na zvolenom pozemku vysejete (ešte pred výsadbou) miešanku na zelené hnojenie. Nechajte ju narásť a zakvitnúť. Po vytvorení plodov ju môžete pokosiť a nechať ležať na povrchu pôdy. Potom ju už len zaorte. Pôda sa prekyprí a dostane živiny.

Okrem toho nezabudnite rozhodiť kompost. Aby ste ním ušetrili, dajte ho len do jamy pri samotnej výsadbe stromčekov. Nahradiť ho môžete aj hnojivým roztokom s obsahom humínových a fulvo kyselín.

Nezabúdajte na vodu

Doprajte ju sadeniciam nielen po výsadbe, ale aj tesne pred ňou. Na pár hodín ponorte korene stromčekov do vody a nechajte ich poriadne sa napiť. Aby si korene ihneď po vysadení vytvorili poriadnu spleť vlásočníc, treba ich mierne skrátiť. Pomocou takto upravených koreňov budú mladé stromčeky lepšie absorbovať dôležité látky z rozhodeného kompostu.

Veľkosť jamy

Z odborných kníh i článkov sa dozviete, že najlepšia veľkosť jamy na výsadbu ovocných drevín je 1 x 1 m. Navyše poriadne hlboká, asi tak 0,4 m. Táto metóda je správna, pretože vytvorí koreňom ideálne možnosti na rast do okolia. Keďže je veľmi náročná na čas aj prácu, od ovocinárov z praxe vieme, že postačí výsadbová jama veľkosti desaťlitrového vedra. Korene tak či tak treba skrátiť, takže veľkosť jamy prispôsobíte ich rozmerom.

Opora nadovšetko

Mladé stromčeky ešte nie sú v pôde koreňmi pevne ukotvené. Pôsobením silného vetra sa môžu vyvrátiť, ale aj bez toho ich rast nemusí byť vzpriamený podľa vašich predstáv. Doprajte im teda oporu v podobe silného kolíka. Umiestnite ho vždy zo severnej strany. Cenovo prijateľné sú agátové koly. Sú pevné a po opálení spodnej časti, ktorá ostáva v pôde, i veľmi trvácne. Vhodné je aj borovicové či smrekové drevo.

Ochrana proti ohryzu

V zime chutí kôra mladých stromov najviac zajacom. Ich ostré zuby dokážu narobiť poriadnu škodu. Najlacnejší a praktický spôsob, ako im v tom zabrániť, je použitie pletiva s drobnými okami. Vyskúšať môžete aj náter s repelentným účinkom proti ohryzu kôry. Najdôležitejšie je naniesť ho v prvých dvoch rokoch po výsadbe, keď je kôra naozaj šťavnatá.

Náter proti poškodeniu kmeňa

Ďalšia práca, ktorú by ste nemali zanedbať, je biely náter kmeňa. Ochráni ho počas slnečných dní pred prasknutím v dôsledku vyšších výkyvov teplôt medzi dňom a nocou. Použite na to vápno.

Pozor na miesto štepenia

Odporúčané prihrnutie pôdy okolo miesta štepenia na ochranu pred vymrznutím má svoj význam. Niektorí pestovatelia to však nerobia. Zimy už dávno nie sú to, čo boli. Nepraktizujú to z dôvodu rizika poškodenia kmeňa. Ten môže v spôsobených ranách ľahšie podľahnúť choroboplodným zárodkom. Stromčeky sa im napriek tomu ujímajú. V malej záhradke sa vám oplatí prihrnúť teplomilné ovociny za predpokladu, že hrozia ozaj silné mrazy. Hoci najviac škôd spôsobujú najmä na kvetných pukoch.

