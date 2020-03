Predčasné kvitnutie ovocných drevín stavia ovocinárov na nohy

Určite ste si aj vy všimli, že tráva je svieža, krásne zelená. Obilie na poliach je už poriadne vysoké, otvárajú sa púčiky. Na bazových kroch už vykúkajú lístočky. Je pravda, že vďaka otepleniu sa predĺži vegetačné obdobie. Poľnohospodárske zvieratá sa skôr dostanú k šťavnatej potrave. Viničové kry uvítajú teplo, ktoré majú v obľube, pretože ho zužitkujú pri tvorbe cukrov. Ovocné dreviny oveľa skôr vykvitnú a založia plody, budú mať viac času na produkciu kvalitnej sladkej úrody. Ale...

Všetko by to bolo fajn, keby nebol ešte príliš skorý dátum. Zima stále nepovedala posledné slovo. Stromy v kvete a v štádiu mladých plôdikov sú na mráz veľmi citlivé. Katastrofický scenár môže nastať, ak by mrzlo niekoľko nocí po sebe. Stačí len mierny pokles teplôt a plody to nezvládnu.

Navštívili sme najväčší marhuľový sad na juhu Slovenska. Pozrite, ako to tam vyzerá:

