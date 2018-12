Hlavné zásady starostlivosti o vinič v období rodivosti

Rez v pravý čas

Zimným rezom a počtom ponechaných púčikov – očiek – určíte veľkosť úrody v nasledujúcom roku a zároveň ovplyvníte intenzitu rastu. Ak ponecháte púčikov viac, úroda bude vyššia, ale rast slabší. Platí to aj naopak – menej púčikov znamená silnejší rast s menšou úrodou. Pri stolových odrodách, ktoré majú väčšinou veľmi veľké strapce, voľte radšej druhý variant, pri ktorom zároveň získate chutnejšie a krajšie hrozno.

Dôležitý je tiež takzvaný jarný rez, pri ktorom treba povylamovať nepotrebné a nerodiace letorasty.

Neskôr, pri letnom reze podľa potreby skráťte veľmi dlhé výhonky, čím podporíte vyzrievanie púčikov na kvalitnú úrodu v budúcom roku.

Výživa a hnojenie

Ako druhý, po reze najdôležitejší faktor ovplyvňuje veľkosť, kvalitu úrody, rast i ďalší vývin krov. Základným cieľom hnojenia je udržanie optimálneho obsahu organickej hmoty a živín v pôde. Množstvo aplikovaného hnojiva a jeho druh sa vo veľkovýrobe stanovuje presnými rozbormi pôdy a listov. V malovýrobe sa väčšinou spolieha na vizuálne posúdenie stavu pôdy a listovej plochy. Organická hmota, ktorú predstavuje predovšetkým humus, pomáha udržiavať dobrú štruktúru pôdy, dostatočnú biologickú aktivitu a zároveň bráni rýchlemu vymývaniu dusíka. Najvýznamnejším organickým hnojivom je maštaľný hnoj, ktorý by ste mali do vinice so stolovými odrodami aplikovať každé tri roky v jarnom období. Po aplikácii ho treba ihneď zaorať, aby ste obmedzili straty dusíkatých látok. Významným zdrojom organickej hmoty je aj nástielka, ktorá zároveň bráni nadmernému vyparovaniu vody. Každý rok je tiež potrebné dodať priemyselné hnojivá. V malých záhradách bez pôdneho rozboru odporúčame aplikovať kombinované hnojivo typu Cererit začiatkom mája. V čase po odkvitnutí dodajte dusík, napríklad liadkom amónnym v množstve jeden až tri kilogramy na sto štvorcových metrov.

Ochrana proti chorobám a škodcom

Medzi najviac škodlivé faktory v praktickom vinohradníctve patria hubové choroby, ktoré sa vyskytujú každý rok, avšak s rôznou intenzitou. Upozorňujeme preto na základné body ochrany. Prvým je výber odrody. Dnes už sú vyšľachtené mnohé so zvýšenou odolnosťou. Ich vysadením tak značne zlepšíte šance na úspešný boj proti chorobám. Druhým významným faktorom znižujúcim riziko napadnutia sú dôsledné zelené práce, ktoré udržia kry vzdušné.

Čo sa týka škodcov, najväčšie škody páchajú roztočce, proti ktorým je vhodné aj v záhradách aplikovať dravého roztoča Typhlodromus pyri.

Špecifické zásahy na kvalitnú úrodu

Na dosiahnutie vzhľadovo i chuťovo dobrej úrody môžete uplatniť aj reguláciu prebytočných súkvetí. Ešte pred kvitnutím odstráňte nevyvinuté, na nevhodných miestach vyrastajúce a všetky nadbytočné. Myslite však na podmienku – maximálne jeden strapec na letorast.

Po nasadení plodov do 30 dní po odkvitnutí odstráňte aj prebytočné strapce. Prestrihnutím sa zbavte ich spodnej časti – skracujte, prípadne, pri hustých strapcoch odstrihnite celé ramená. Vystrihovať môžete aj malé bobule a konáriky strapiny tak, aby mal strapec požadovanú riedkosť a väčšie bobule.

V čase dozrievania hrozno chráňte proti vtákom aj hmyzu. Veľmi účinnou ochranou je prekrytie krov bielou netkanou textíliou.

Nemenej dôležitým faktorom, ktorý hlavne v poslednom období robí pestovateľom problémy, je nedostatok vlahy. Pri stolových odrodách je dôležité počas sucha vinič zavlažovať. Najväčšia potreba vlahy je vo fáze po odkvitnutí a trvá štyri až šesť týždňov.

