Naplánujte si výsadbu kôstkovín Takto budete mať o ovocie pre 4-člennú rodinu postarané

Na jar je zvýšený dopyt po kôstkovinách, pretože je to ich hlavné odbobie vysádzania. V minulosti sa často stávalo, že tento sortiment sa vypredal už počas jesenných nákupov. V súčasnosti je to však inak, pokojne si môžete z odrôd vyberať a to aj z pohodlia domova v online obchodoch.