Nenáročná a odolná odroda do ovocnej záhrady? Zabudnutá mišpula obyčajná je tá pravá

Patrí medzi jadroviny podobne ako napríklad jablone či hrušky. Je to ker alebo stromček dorastajúci do výšky okolo štyroch až šiestich metrov. Dáva zaujímavé ovocie, ale je aj okrasným prvkom v záhrade. Mišpuľa je pekná v čase kvitnutia, čo býva obyčajne v máji, na jeseň, keď sa krásne vyfarbujú kopijovité kožovité listy, aj v zime, lebo vtedy vyniknú jej pokrútené konáre. K výhodám patrí to, že je samoopelivá, znáša mestské znečistené prostredie a dobre odoláva mrazom. Napriek tomu sa do našich najchladnejších oblastí neodporúča.

Pestovanie a rez

Na pestovanie je mišpuľa nenáročná a takmer netrpí škodcami. Najlepšie rastie a rodí na ľahších vápenatých pôdach. Vyhovuje jej slnečné stanovište, ale dokáže rásť i v polotieni a neprekáža jej ani silný vietor. Korunu vytvorí bez tvarovania, v predjarnom období stačí vykonať len mierny výchovný rez, pri ktorom odstráňte zasychajúce alebo namrznuté konáre a presvetlite korunu. Na starších exemplároch treba urobiť zmladzovací rez podobne ako na jabloniach, aby sa zvýšila úrodnosť.

Plody

Mišpuľa má päťpočetné obojpohlavné kvety s veľkými bielymi korunnými lupienkami a nápadne veľkým kalichom. Z nich sa vyvinú exoticky pôsobiace plody, ktorých na jednom strome môže narásť až 30 kg. Sú to tri až štyri centimetre veľké, guľaté až hruškovité malvice bronzovohnedej farby s charakteristickými výraznými kališnými lístkami. Jedlé sú, až keď prejdú prvými mrazíkmi, takže v závislosti od počasia si na nich môžete pochutnávať v novembri až decembri.

Dužina chutí ako pikantná, príjemne kyslastá marmeláda. Vnútri sa nachádza tvrdý jadrovník s 2 až 5 sploštenými jadierkami, ktoré sú nejedlé. Plody sa jedia tak, že dužina sa vytlačí do úst, prípadne sa rozrežú a obsah sa zje lyžičkou. Okrem priamej konzumácie z nich môžete pripraviť rôsol alebo marmeládu, pre vysoký obsah trieslovín sa pridávajú do rôznych ovocných štiav či vín. Vybrať si môžete z niekoľkých veľkoplodých odrôd.

