Neviete, kedy rezať orech? Teraz je ten správny čas!

Čoraz viac odborníkov sa zhoduje v tom, že rez orecha kráľovského (vlašského) je najvhodnejšie vykonať po vypučaní, keď sú nové prírastky dlhé 5 až 10 cm. V závislosti od pestovateľskej oblasti tak hovoríme o posledných aprílových až prvých májových dňoch. Výhodou rezu v takomto skorom termíne je hlavne to, že stromy ešte neronia miazgu. Vzniknuté rany sa preto rýchlo zacelia. Zároveň sa tak v porovnaní s augustovým alebo so septembrovým termínom výrazne znižuje riziko infekcie. Samozrejme, i v tomto prípade platí, že väčšie rany treba ošetriť stromovým balzamom.

Rez rodiacich stromov nemusíte vykonávať každoročne. Väčšinou sa odstraňujú len suché, poškodené a korunu zahusťujúce konáre. Stihnúť to však musíte najneskôr do 30. mája. Neskoršie termíny sú nevhodné hlavne z dôvodu zlého hojenia rán. Dokonca i malé s priemerom jeden centimeter sa už do konca vegetácie nezacelia. Intenzívnejšie hojenie sa často začne až v máji budúceho roka. Rany s priemerom viac než 2 cm sa hoja dlhšie ako jedno vegetačné obdobie. Ak budete rezom zasahovať do hrubších konárov s priemerom 10 a viac centimetrov, počítajte s tým, že ich budete musieť do úplného zacelenia ošetrovať i päť rokov.

Udržiavací rez počas dozrievania plodov v auguste a v septembri sa neodporúča ani preto, že by mohlo dôjsť k ich nežiaducemu opadu aj z nerezaných konárov.

Orech i v menšej záhrade

Dnes už majú možnosť v zime si pochutiť na vlastných vlašských orechoch i majitelia menších pozemkov. Moderné odrody získané vegetatívnym rozmnožovaním tvoria až o 20 percent menšie koruny ako generatívne získané stromy – semenáče. Do rodivosti vstupujú už v treťom až vo štvrtom roku po vysadení. Sú odolnejšie proti zimným mrazom a prinášajú kvalitné úrody. Odporúčame samoopelivé odrody, napríklad ‘Mars’ a ‘Seifersdorfský’, ktoré patria medzi takzvané polopapiernače – škrupiny sa ľahko lúskajú.

