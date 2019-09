Orechy predčasne opadávajú a černejú

Nebezpečný patogén dokáže doslova zlikvidovať celú úrodu orechov. Vyskytuje sa na celom svete, pričom sa špecializuje na celý rod Juglans. Jeho prejavy sú dosť variabilné. Niektoré plody sú deformované, tvoria sa na nich hnedé alebo čierne fľaky, ktoré prenikajú do ich vnútra. Predčasne opadávajú. Listy bývajú postihnuté farebnými zmenami, tiež sa na nich môžu tvoriť fľaky podobné tým na plodoch. Niektoré opadávajú, nekrotizujú. Podobnými zmenami prechádzajú aj výhonky. Keďže sa jedná o baktériu, preliačajúce škvrny mokvajú a na ich okrajoch sa objavuje sliz.

Na vine je

Baktéria spôsobujúca škvrnitosť orechov. Najviac jej prospieva jarné vlhké daždivé počasie. Infikuje všetky časti stromu, teda okrem kvetov a plodov ju nájdete aj na výhonkoch, púčikoch, na kmeni aj na mladých výhonkoch. Ešte v roku 1896 bola svojím objaviteľom zaradená do rodu Pseudomonas, no neskôr sa jej pomenovanie ustálilo na Xanthomonas arboricola pv. Juglandis. Na listoch vytvára lézie, ale jej škodlivosť jednoznačne vedie na plodoch. Táto baktéria prečká zimu na púčikoch i výhonkoch, rovnako aj na plodoch, ktoré ešte neopadli zo stromu. Voľným okom jej prítomnosť na týchto častiach stromu nie je viditeľná, prejaví sa až na jar, keď sa jej naskytnú vhodné podmienky. Na zdravé pletivá sa šíri pomocou dažďových kvapiek, ktoré jej pomáhajú v transporte. Najviac je preto táto choroba rozšírená v častiach, kde intenzívnejšie prší. K rozvoju choroby je potrebná aj teplota prostredia, ktorá má celkom slušné rozpätie od 15 do 25 °C. K najohrozenejším patria skoré odrody, tie neskôr kvitnúce sa vcelku s úspechom vyhnú častým dažďom a ochorenie tak nedostane šancu.

Ako stromy ochrániť

Nateraz už s vyčíňajúcou baktériou nezatočíte. Treba počkať do jari, kedy treba začať s preventívnym postrekom ešte pred kvitnutím. Najmä pri skoro kvitnúcich odrodách. Použite na to meďnaté prípravky, ktoré majú rovnakú účinnú látku. Postrek sa smie opakovať dovtedy pokým pretrváva daždivé počasie, ale je nutné dodržať odporúčania na etikete. Spravidla je to pred kvitnutím, počas kvitnutia a po ňom. Postrek účinkuje aj proti antraknóze. Niektoré odporúčania zo sveta tvrdia na základe pozorovaní, že mladé a hlavne ešte relatívne nízke stromy treba zakryť fóliou. Jej ochrana bude pôsobiť ako dáždnik, takže choroba nedostane možnosť sa rozšíriť pomocou kvapiek.

Úplne čierne plody

Tvoria sa v dôsledku napadnutia hubou s latinským pomenovaním Gnomonia leptostyla, ktorá je známa ako antraknóza orecha. Huba najskôr zničí oplodie. Začne tvorbou škvŕn, pričom nastane predčasný opad plodov, niekedy aj nedozretých. Huba sa dostane aj do vnútra plodu, ktoré sa jej pôsobením stáva nekonzumovateľné. Na listoch sa prejavuje skrúcaním, usychaním a opadávaním. V súvislosti s predčasným opadom listov dochádza k vyčerpaniu stromu, nedokáže sa dobre pripraviť na zimu. Stáva sa náchylnejším na poškodenie mrazom. Podobne ako predchádzajúca poškodzuje aj výhonky.

Preventívne sa odporúča vykonávať rez koruny v čase prúdenia štiav. Jeho cieľom je korunu presvetliť a dostať do nej vzduch. Správnym prúdením vzduchu docielite potlačenie rozvoja choroby. Listy spod stromu pohrabte a spáľte alebo vyhoďte do bežného komunálneho odpadu. Takto jej nedáte šancu na prezimovanie a množenie sa. Povolené chemické prostriedky na ochranu pred touto hubou zatiaľ registrované nie sú. Ale podľa odborníkov proti nej zaberajú rovnaké meďnaté prípravky ako proti škvrnitosti.

