Ošetrite jahodovisko a vysaďte mesačné jahody

August je vhodný na založenie nového jahodoviska. Pri výbere odrôd je vhodné zvážiť náchylnosť na choroby, ako aj chuťové vlastnosti či samotnú veľkosť plodov. Dôležitý je aj predpokladaný termín dozrievania jahôd, ktorý sa môže líšiť podľa nadmorskej výšky, v ktorej jahody pestujete. Platí teda, že čím vyššie je položené vaše jahodovisko, tým neskôr si na nich pochutnáte. Tí čo uvažujú nad výsadbou jahôd do zakrytých priestorov, by si mali zvoliť skoré odrody, pretože tie neskoršie už pomocnú ruku prístrešku už nepotrebujú. Spôsob ako založiť nové jahodovisko nájdete tu . Starší no ešte produktívny porast jahôd je treba ošetriť. Ak sa v ňom usídlili slimáky, zlikvidujte ich. Fialová a biela škvrnitosť listov jahôd je v záhradách bežná, môžete proti nej skúsiť zabojovať postrekmi po zbere úrody. V rozrastajúcom sa jahodovisku pravidelne odstraňujte poplazy, aby sa porast zbytočne nezahusťoval. Poplazy môžete však nechať aj zakoreniť v plastových kelímkoch naplnených substrátom.

Ošetrite jahodovisko

Stálerodiace - remontantné jahody kvitnú nezávisle na dĺžke dňa, preto sú schopné zarodiť aj v neskorom lete. Aktuálne dozrievajú napríklad odrody ‘Ostara’, ‘Selva’, ‘Evie II’, ‘Diamante’, ktorých plody sú veľké a mimoriadne chutné. Druhá úrody týchto jahôd je už len akýmsi doplnkom k hlavnej sezóne jahôd. Zvýšite ju, ak prvé súkvetia, ktoré sa na nej vytvorili odstránite. Takto donútite rastlinu k tvorbe vyššieho počtu kvetov. Obdobie zberu lákavých nažiek sa môže v závislosti od počasia natiahnuť až do októbra. Na bohatú úrody si však vyžadujú vašu plnú pozornosť.

- Pravidelne ich zásobte vlahou.

- Porast napadnutý bielou a fialovou škvrnitosťou listov ošetrite po zbere úrody prípravkami Kuprikol 50 a Korzar.

- Pleseň sivá je veľmi rozšírená a nepríjemná hniloby plodov, preto proti nej postrekujte fungicídmi Teldor 500 SC a Prolectus,a to od začiatku kvitnutia až do fázy, keď plody nadobúdajú typické odrodové sfarbenie.

- Dve muchy jednou ranou trafíte, ak použijete Aqua Vitrin K, ktorý má kombinovaný účinok na múčnatku a pleseň sivú. Samostatne na múčnatku účinkuje Zato 50 WG.

- Je známe, že sladké jahody nechutia len nám, ale aj slimákom. Kto si zvolí na ochranu porastu popol, piliny, či inú mechanickú bariéru, ktorá nezabrala môže siahnuť po prípravkoch zo skupiny moluskocídov ako Limanish Premium či Slimex s odporúčanou aplikáciou už pri prvých výskytoch škodcu.

Je čas na výsadbu

Nielen bežné pre naše oči veľkoplodé jahody sa vysádzajú v augustovom termíne. Rovnako by mali do pôdy poputovať aj predpestované priesady mesačných jahôd, ktoré pochádzajú z aprílovej sejby. Na záhon sa vysádzajú rozsádzané desaťtýždňové rastlinky. Bez problémov sa im bude dariť rovnako na slnečnom ako aj na tienistom mieste vo vlhkej hlinitej pôde. Ak záhradu nemáte, nebude pre ne problém rásť aj v nádobe na balkóne. Najvyššiu úrodu prinesú v prvom roku pestovania. Porast je treba obnovovať každé tri až štyri roky. Pretože tieto jahody sa nerozmnožujú poplazmi mali by ste ich predpestovať zo skorej januárovej alebo neskoršej jarnej sejby. V prípade, že nemáte možnosti na množenie zo semien, vyskúšajte vegetatívne delenie trsov materských rastlín.

