Ovociny ho milujú! Maštaľný hnoj je v ovocnom sade na nezaplatenie

Zanedbanie prípravy pôdy by v budúcnosti mohlo negatívne ovplyvniť kvalitatívne a predovšetkým kvantitatívne aspekty zberaných plodov. Následné odstraňovanie zanedbaných úloh je veľmi zložité a nikdy neprinesie stopercentne želaný efekt. Vždy je lepšia prevencia, ako neskoršie hasenie problémov.

Maštaľný hnoj nad zlato

Na pôdu má aplikácia maštaľného hnoja a kompostu výrazne pozitívny efekt. Zvýši sa v nej mikrobiálny život a organická zložka.

Treba použiť kvalitný a vyzretý maštaľný hnoj, najlepšie konský alebo kravský, ostatné druhy nie sú práve najvhodnejšie, a po rozhodení ho ihneď plytko zapracovať do pôdy, či už rýľovaním, alebo orbou. Je potrebné dodržať hĺbku minimálne 10 cm. Ak by sa maštaľný hnoj okamžite nezapracoval, ale nechal ležať na povrchu pôdy, nastal by proces biologického odbúravania dusíka.

Optimálna dávka maštaľného hnoja sa pohybuje na úrovni 6 až 9 kg/m2, v závislosti od kvality pôdy. Dôležité je, aby ste hnoj neaplikovali do výsadbovej jamy, kde bude aj ovocný strom. V prípade veľkej dávky hnoja by mohlo nastať popálenie koreňového systému a odumretie rastliny.

Pomôže aj kompost

Ak pestovateľ nedisponuje maštaľným hnojom, je možné použiť kompost v dávke 12 až 16 kg/m2.

V posledných rokoch sa u mnohých záhradkárov stretnete aj s výrobou vlastného vermikompostu, ktorý sa produkuje vďaka pôsobeniu dážďoviek. Výsledky s jeho aplikáciou a využitím pod ovocné stromy sú veľmi pozitívne.

Hnoj v granulách

Ak nemáte možnosť dostať sa ani ku kompostu, riešením je granulovaný hnoj, ktorý kúpite v každom dobrom záhradníctve. Vyberiete si zo širokej ponuky druhov a výrobcov. Mnohé z nich obsahujú aj prímes hnojív. Dávka sa v tomto prípade pohybuje na úrovni 0,3 kg/m2. Aplikáciu je najvhodnejšie robiť v jesennom období.

Dôležité je, aby ste zabezpečili zhomogenizovanie pôdneho profilu. V prípade individuálnych výsadieb je vhodné, aby bola pôda do vzdialenosti jedného metra od predpokladanej polohy stromu adekvátne spracovaná. Prehĺbenie pôdneho profilu a prevzdušnenie je vhodné pri ťažších a mokrých pôdach. Dobre prekopaná pôda je základ úspechu. Iba v takto pripravenej sa môže dobre vyvíjať koreňový systém ovocného stromu a viniča.

Mohlo by vás zaujímať:

Presný návod na hnojenie ovocín? Jednoduché to nie je

Týmto sa vyhnite! Najčastejšie chyby pri vápnení pôdy

Viete ako pripraviť domáce hnojivo zadarmo? Ak nie, prezradíme vám