Pestujte vitamínmi nabitý rakytník! Silu jeho plodov oceníte už na jeseň

Hippophae rhamnoides ako sa latinsky nazýva miluje slnko a stály prísun vody, ktorý je kritický v čase kvitnutia a tvorby plodov. V iných fázach už náročnosť na vodu klesá.Na stanovišti nemá rád obmedzovanie zo strany iných druhov rastlín, najradšej si svoje miesto užíva sám. Na tvorbu úrody však potrebuje opeľovača, pretože je to dvojdomá rastlina. Samotné pestovanie rakytníka náročné ani zďaleka nie je, keďže sám pochádza z ťažších podmienok. V Ázii dokonca rastie v nadmorskej výške až 2000 m, na niektorých miestach siaha aj vyššie. Tu však už úrodu neprináša. Okrem významného obsahu vitamínu C, plody v sebe ukrývajú aj vitamín E, beta-karotén, nenasýtené mastné kyseliny či flavonoidy. Výhoda krov rakytníka nespočíva len v jeho nenáročnosti, ale aj v slabom zastúpení škodlivých organizmov, ktoré môžu znížiť výšku úrody. K jeho ďalším plusom patrí aj znášanlivosť nízkych teplôt počas zimy. Korene zvládnu pokles až na -22 stupňov Celzia.

Kde sa mu bude dariť

Keďže je málo vyberavý, dariť sa mu bude na rozličných stanovištiach, musia byť ale zaliate slnečnými lúčmi počas celého dňa. Ideálne sú preň priepustné stredne ťažké pôdy. Darí sa mu aj v ľahších piesočnatých pôdach, ale tu potrebuje dostatok fosforu. Podobne ako väčšine rastlín aj rakytníku vyhovuje mierne kyslé až neutrálne pH pôdy, ktoré by sa malo pohybovať medzi 6,5 až 7. V prípade, že máte pôdu kyslú, odporúča sa ju povápniť. Živiny mu bohato postačia z humusu, ale pred výsadbou krov je vhodné do pôdy pridať maštaľný hnoj. Čo však rakytníku nevyhovuje je ťažká zlievavá pôda, ktorá má tendenciu držať vodu. Neznáša totiž premokrenie. Pokiaľ mátevedomosť o tom, že pôda vo vašej záhrade je chudobná na horčík a potrebuje aj úpravu nízkeho pH, siahnite po dolomitickom vápenci. Obsahuje horčík aj vápnik.

Pred výsadbou by ste mali stihnúť

Okrem prípravy pôdy vyhnojením, je treba ju zbaviť trvácich burín, ktoré rakytník obmedzujú v raste. Na to môžete použiť bežne dostupné herbicídy ako napríklad Gladiator, Touchdown System 4, Kaput alebo Kaput Premium. Ich použitie by malo byť uvážené, a treba dodržať odporúčané riedenie, ako aj ochranný čas. Tak či onak je to chemická látka, ktorá nie je pre prírodu vlastná. Preto by ste mohli voliť aj prácnejšiu cestu, ako je sústavné mechanické ničenie burín. Koreňom netreba dať šancu sa znova uchytiť. Existuje veľa pomocných spôsobov, ktoré sú pre prírodu prijateľnejšie. Napríklad môžete vyskúšať postrek octom, vriacou vodou, alebo nastlať na určené miesto hrubý kartón. Ten zamedzí prístupu svetla a buriny nebudú mať možnosť syntetizovať. Pokiaľ budete bojovať s pýrom, osvedčilo sa podrytie jeho porastu tak, aby sa korene čo najmenej rozrušili. Ide o to, dostať ich nad povrch pôdy, aby vyschli. Najlepšie je ich hneď pohrabať a vyhodiť. Ale pozor nie do kompostu, lebo sa nanovo rozbehnú.

Výsadba a starostlivosť

Bežne sa k novým sadeniciam kultúrnych odrôd dostanete ich kúpou v záhradnom centre. Ako to však už medzi záhradkármi býva, veľa experimentujú, množia, rozsádzajú. Takže sa k novému kru rakytníka môžete dostať aj u suseda, ktorý ho namnožil či už zakorenenými odrezkami alebo odkopkami.

Na čo však treba pamätať je, že nové rastliny treba sadiť hlbšie ako rástli v škôlke. Pokiaľ nemajú koreňový bal, mali by sa korene skrátiť na dĺžku asi 15 cm. Takto lepšie vytvoria spleť jemných korienkov dôležitých pri zakorenení a výžive. Tieto rastliny však vysádzajte výlučne v jarnom termíne. Tie s balom majú neobmedzený termín. Pokiaľ plánujete výsadbu niekoľkých kusov respektíve odrôd rakytníka, odporúča sa vysádzať jednu samčiu (mužskú) rastlinu na tri samičie (ženské). Je to preto, aby opelenie prebehlo čo možno najúspešnejšie. Skladbu odrôd si treba vopred premyslieť. Pokiaľ sa rozhodnete pre skoré aj neskoré, naplánujte k nim aj samčie odrody s rozličnou skorosťou. Je to preto, aby sa pokrylo celé obdobie kvitnutia životaschopným peľom.

Po výsadbe sadenice samozrejme netreba zabúdať na dôkladnú zálievku. Kry môžete ešte dodatočne zbaviť burín pomocou nastielky. Je na vás či použijete klasiku v podobe netkanej čiernej textílie alebo použijete kôru, či spomínaný kartón zamaskovaný pokosenou trávou.

Aby nevyhoľoval

Tvorba výmladkov a neustále zahusťovanie kra z vnútra spôsobuje vyhoľovanie. Preto je vhodné pravidelne ker rezať. Takto udržíte rastlinu v požadovanom tvare a hustote. Odstraňovaním mladých výhonkov vznikajú menšie poranenia, ktoré sa ľahšie hoja naproti ranám v staršom ako trojročnom dreve. Pri pestovateľskom tvare kra sa odstraňujú všetky výmladky vyrastajúce na báze kra. Pokiaľ odstraňujete staré drevo, aby znížili rastlinu vo výške, vždy ponechajte krátky čapík. Podobne postupujte aj pri reze na prevod, kedy sa takto zrezávajú bočné výhonky, ktoré ker zahusťujú zvnútra. Rez na prevod sa odporúča na rakytníku robiť len dreve mladšom ako tri roky. Rozvetvené konce konárikov na samičích rastlinách prerieďte skrátením na čapík asi tretiny týchto výhonkov. Nezabudnite z kra odstrániť aj suché a poškodené časti.

Choroby a škodcovia

Najčastejšie môže rakytník trpieť napadnutím voškami, najmä jabloňovou a rakytníkovou. Problémy spôsobia najmä ak sa jeho listy používajú na výrobu čajovej zmesi. Chemická ochrana sa proti nim robí až po prekročení mieri únosnosti. Z chorôb sa vyskytuje najviac verticíliové a fuzáriové vädnutie.

Odrody, ktoré chutia

´FRUGANA´ je skorá odroda s bledo oranžovými plodmi a zníženým množstvom tŕňov. Kvitne od marca do mája, pričom plody sú vhodné na zber od augusta až do septembra. Má vzpriamený charakter rastu.

´ASKOLA´ nová veľmi úrodná odroda s veľkými oranžovými plodmi. Jedná sa o rýchlorastúci ker dosahujúci výšku až 5 m. Kvitne na jar nenápadnými kvetmi. Vhodná aj na živý plot.

´DORANA´ dozrieva koncom augusta stredne veľkými oranžovými plodmi.

´JULIA´ nová odroda prinášajúca bohatú úrodu.

´BOHATÝR´ veľmi úrodná odroda so stredne veľkými plodmi oranžovo-červenej farby. Dozrieva v júli.

´PERČIK´ taktiež patrí k novinkám. Jeho plody majú ananásovú arómu. Plody dozrievajú v júli až auguste.

´INJA´ je charakteristická mierne sladkými voňavými plodmi a skorým nástupom do rodivosti. Plody má vhodné na zber v auguste.

´KLAUDIE´ je novinka z Ruska, ktorá je typická sladkou chuťou plodov. Dozrieva v júli až auguste.

