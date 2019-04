Poznáme tajomstvo bohatej úrody čerešní! Pozrite si vhodné kombinácie odrôd

Môže za to genetika

Odborníci zaoberajúci sa výskumom kompatibility (znášanlivosti) odrôd čerešní zistili, že za úspešné opelenie a následnú tvorbu plodov zodpovedá alela sterility (S). Každá odroda má takéto alely dve, pričom obe majú priradené číslo, ktoré vám naznačí, či ste si kúpili správne odrody a budete mať úrodu.

Princíp je jednoduchý. Ak majú písmená S odlišné čísla, opelenie má byť stopercentné. V prípade, že sa odrody líšia len jedným číslom, výsledok opelenia bude 50-percentný. To je dôvod, prečo by si každý záhradkár mal pred nákupom čerešňových výpestkov pozrieť tabuľku vhodných „partnerov“ alebo sa poradiť so skúseným pestovateľom.

Rozhoduje aj čas kvitnutia

Okrem genetickej výbavy odrôd sa pri výbere zamerajte na čas kvitnutia. Nenechajte sa však pomýliť, nehovoríme o skorosti odrody v dozrievaní, lebo hoci môžu niektoré zakvitnúť skoro, dozrú pomerne neskoro (‘Těchlovan’).

U nás dobre známa cudzoopelivá odroda ‘Burlat’ je v kvitnutí stredne skorá, preto na dosiahnutie bohatej úrody treba, aby sa v jej blízkosti (najďalej 30 m) nachádzala čerešňa ‘Těchlovan’, ‘Van’ či ‘Summit’.

Ak by ste vysadili iba jednu cudzoopelivú odrodu, napríklad len ‘Summit’ alebo len ‘Burlat’, k opeleniu by nedošlo. Hoci, našťastie, vďaka včelám, ktoré lietajú a prenášajú peľ aj zo susednej záhrady, môže sa vám úroda za predpokladu, že susedova čerešňa je vhodným opeľovačom vašej, predsa len vydariť. Na podobnú susedskú výpomoc sa však netreba spoliehať.

Zložitá čerešňová kombinatorika odpadá pri vysadení už spomínaných samoopelivých odrôd čerešní, ako je ‘Lapins’, ‘Sylvia’, ‘Big Star’, ‘Celeste’ či ‘Sweatheart’.

Čo iné ovplyvňuje opelenie?

Pre správny prenos peľových zrniek na bliznu kvetu je veľmi dôležité aj počasie. Nízke teploty znižujú úspešnosť opelenia, chlad zároveň nevyhovuje ani včelám, ktoré počas studených dní lietajú obmedzene. Ak sa k tomu pridá dážď alebo vietor, včely sa stiahnu a úroda je ohrozená.

Nemenej nebezpečné sú neskoré jarné mrazy, ktoré doslova popália pohlavné orgány kvetov a v neskoršom štádiu ohrozujú aj mladé plôdiky.

Rovnako je dôležitá správna výživa a rez stromov, ktorý vplýva na násadu kvetných pukov a tým aj na konečnú výšku úrody.

Ako spoznáte zmrznuté plôdiky?

Stačí, keď niekoľko z nich pozdĺžne prerežete. Hnedé vnútro značí poškodenie mrazom.

Vyberte si správne kombinácie odrôd a tešte sa z bohatej úrody