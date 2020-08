Právnik radí: Patrí vám ovocie, ktoré opadalo na váš pozemok zo susedovho stromu?

Úroda ovocia na konároch stromov prevísajúcich nad susedov pozemok je vo vlastníctve vlastníka stromu, pretože ovocie je súčasťou stromu a strom je zas súčasťou pozemku. Vlastník má právo predmet svojho vlastníctva (strom) držať, užívať, požívať jeho plody i úžitky a tiež s ním nakladať.

To platí aj vtedy, ak spadne ovocie zo stromu na susedný pozemok. Tým, že plod spadne na susedov pozemok, naň nestrácate vlastnícke právo. Dokonca po dohode so susedom môžete vstúpiť na jeho pozemok a toto právo by vám nemal sused odoprieť, ale vlastník spadnutého ovocia nemôže kvôli zberu vstupovať na pozemok iného kedykoľvek a bez jeho vedomia.

Dohodnite sa

Ak vlastník stromu sám neprejaví záujem o svoje plody, optimálnym riešením pre udržanie dobrých susedských vzťahov je, ak sused vyzve vlastníka stromu a umožní mu vstup na svoj pozemok, aby si mohol ovocie obrať alebo pozberať zo zeme. Samozrejme, susedia sa môžu aj dohodnúť na tom, že ovocie si môže otrhať alebo pozberať (darovanie plodov) vlastník pozemku, nad ktorým prevísajú konáre stromu.

Umožnite vstup

Podľa § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka sú vlastníci susediacich pozemkov povinní umožniť na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, ak to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak teda prejavíte záujem o zber vašich plodov na konároch stromov prevísajúcich nad susedov pozemok alebo spadnutých na jeho pozemok a sused vám zber plodov neumožní, môžete sa ovocia domáhať na súde, a to žalobou na vydanie veci. Vlastník pozemku nie je povinný ovocie pozberať a odovzdať ho vlastníkovi stromu, ale je povinný umožniť vám, aby ste si svoje ovocie pozbierali a odniesli.

Keď plody obťažujú

Iná situácia môže nastať vtedy, ak vlastník pozemku považuje spadnuté ovocie z prevísajúcich konárov so susedného pozemku za obťažovanie zo strany suseda (plody z vedľajšej záhrady znečisťujú pozemok, hnijú a podobne). V tom prípade treba mať na pamäti, že vlastník veci (majiteľ stromu s plodmi) sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Je preto namieste vlastníka stromu vyzvať, aby si plody pozbieral, respektíve vhodným spôsobom zabránil ich padaniu.

Pozor na neoprávnené privlastnenie

Ak si vlastník pozemku spadnuté ovocie neprávom privlastní a spotrebuje, pôjde o protiprávne bezdôvodné obohatenie, ktoré musí byť vydané. Ten, kto chce plody na cudzom pozemku zberať, musí rešpektovať prevenčnú povinnosť a nespôsobovať pri zbere plodov škodu susedovi. Pri prípadnom vstupe na susedov pozemok za účelom pozberania plodov sa treba správať tak, aby nedochádzalo k škodám, ktoré by ste museli nahradiť. Takou škodou by mohol byť napríklad pošliapaný záhon kvetov, poškodený záhradný nábytok či poškodené časti malých záhradných stavieb a pod.

Čítajte tiež: