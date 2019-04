Rady a tipy, ako ochrániť ovocné dreviny pred mrazom

Na nebezpečenstvo mrazov treba myslieť už pri výsadbe ovocných stromov. Nesaďte ich do mrazových kotlín a vyberajte odrody, ktoré sú odolnejšie proti mrazom. Vhodnejšie sú neskôr kvitnúce. Odolnosť drevín sa dá zvýšiť viacerými opatreniami.

Výživa

Draslík a fosfor majú pozitívny vplyv na zdravotný stav a odolnosť drevín. Vyššie dávky dusíka síce podporujú rast, ale znižujú odolnosť proti mrazu.

Náter vápenným mliekom

V predjarí vznikajú veľké teplotné rozdiely medzi dňom a nocou – cez deň sa kôra zohreje, v noci sa prudko ochladí, preto môže praskať a odlupovať sa. Vznikajú mrazové trhliny, glejotok. Náter vápenným mliekom odráža slnečné lúče, spomaľuje zohrievanie kôry a prúdenie štiav na južne orientovanej strane kmeňa. Náter kmeňa a hrubších konárov treba robiť v dňoch bez mrazu. Vápenné mlieko si pripravíte rozmiešaním 1,5 kilogramu haseného vápna v 1 litri vody.

Obalenie kmeňa

Má podobný účinok ako náter. Kmeň môžete obaliť bielym papierom, polystyrénom, bielou textíliou, drevenými doskami a podobne.

Zakrytie celej rastliny

Mladé stromčeky, nízke, stĺpovité tvary môžete celé zakryť dostatočne veľkou tkaninou (biela netkaná textília, vrecovina, plachta).

Ošetrenie pôdy pod stromami

Pôda pod stromami pred kvitnutím a v čase kvitnutia by mala byť bez porastu, bez nástielky, neskyprená, vlhká. Ak je pod nimi trávnik, treba ho pokosiť; len tak stúpa teplo z pôdy do koruny stromov.

Závlaha pôdy

Ak pôdu či trávnik pod stromami polejete teplejšou vodou, dodá pôde dodatočné teplo. Pôda má vyššiu tepelnú kapacitu a svoje teplo odovzdáva do prízemnej vrstvy vzduchu, ohreje ho.

Postrek prípravkami s obsahom medi

K takýmto prípravkom patrí napríklad Champion 50 WP či Funguran. Zásadne sa však musia použiť pred kvitnutím, nie do otvorených kvetov, lebo by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.

Zlepšenie kondície rastlín

Dá sa urobiť prípravkami zlepšujúcimi odolnosť proti mrazom a so schopnosťou regenerovať poškodené pletivá (Atonik, Racine s prídavkom rastových látok, ako je Stimulátor RS, tekuté hnojivá). Použiť ich treba pred kvitnutím.

Zadymovanie

Týmto spôsobom sa chránia rozkvitnuté stromy. V minulosti sa v sadoch a záhradách často spaľovali staré pneumatiky, čím sa však znečisťovalo ovzdušie. Vhodnejšie je použiť drevo získané pri reze drevín alebo staré seno. Zadymovanie je účinné iba v bezvetrí a na väčšej ploche. Ak sa k tomuto spôsobu prikloníte, treba pamätať na platnú legislatívu v oblasti ochrany ovzdušia obsiahnutú najmä v zákone č. 137/2010 Z. z.

Zadažďovanie

Striekanie čistej vody do korún kvitnúcich stromov patrí k najúčinnejšej ochrane proti jarným mrazom. Bráni poškodeniu kvetov krátko pred príchodom mrazov na začiatku a počas kvitnutia stromov do teploty –4 až –7 °C. Podstatou je premena vody na ľad – voda dopadajúca na kvetné orgány sa mení na ľad, pričom im odovzdáva teplo. Ľadový obal chráni kvety mechanicky, zároveň sa zvyšuje vlhkosť vzduchu, a tým sa znižuje vyžarovanie tepla z pôdy do vyšších vrstiev ovzdušia. Teplo zostáva v blízkosti koruny stromov. So zadažďovaním treba začať skôr, ako udrú mrazy, teda už pri teplote 1 až 0 °C na najchladnejšom mieste v záhrade. Dôležité je správne dávkovanie vody a termín ukončenia zadažďovania – keď teplota stúpne nad bod mrazu a ľad na stromoch je roztopený.

K nevýhodám tohto spôsobu patrí nadmerné zaťaženie pôdy pri opakovanom zadažďovaní, jej rozmočenie, vyplavovanie živín či polámanie konárov pod váhou vytvoreného ľadu. Lámaniu konárov sa dá predísť ich podopieraním.