Rakytník je v kurze. Máme overenú jeho silu!

Rakytník rešetliakovitý ešte stále patrí k menej rozšíreným ovocným druhom. Ak však plánujete na jar vysádzať nové ovociny, ktoré vám chýbajú na doplnenie sortimentu, určite naň nezabudnite. Nad podmienkami prostredia sa nemusíte veľmi zamýšľať. Je veľmi odolný proti teplotným výkyvom a so cťou zvláda aj aridnejšie podmienky. Plody s vysokým obsahom vitamínov (najmä C-éčka) vytvorí iba ak si vysadíte samčiu aj samičiu rastlinu. Šťavu z plodov pridajte do vlažného čaju, chutí výborne. Viete z nich vyrobiť kompót aj marmeládu. Alebo ich počas zimného obdobia konzumujte každý deň v množstve asi dva - tri kusy. Ak vás práve trápi spomínané respiračné ochorenie, kúpte si mrazené plody. Vitamíny sa v nich zachovávajú aj po zamrazení.

Pestovanie

Vyberte preň stanovište zbavené trvácich burín. Ak máte v záhrade piesočnatú pôdu potrebuje vyhnojené stanovište maštaľným hnojom. Keďže mu vyhovuje neutrálna pôdna reakcia je treba vedieť či máte pôdu kyslú alebo zásaditú. Kyslú pôdu upravíte zapracovaním dolomitického vápenca do pôdy, čím mu okrem vápnika dodáte aj horčík. Na doplnenie organickej hmoty použite vyzretý kompost. Jarná výsadba sa pre rastliny bez koreňového balu odporúča pred začiatkom pučania. Kontajnerové sadenice presný termín určený nemajú. Na dobrú úrodu z troch samičích rastlín postačí jedna samčia. Ideálne je ak viete rastliny pravidelne zavlažovať, obzvlášť počas kvitnutia a zakladania plodov. Pred burinami ho uchránite nastielaním či už pokosenou trávou alebo netkanou textíliou. V treťom až štvrtom roku po výsadbe rastliny prihnojte NPK hnojivom.

Prospešné vitamíny

Fakt , že sú plody nadupané vitamínmy je laboratórne stanovené množstvo jednotlivých obsahových látok. Sto gramov čerstvých plodov môže obsahovať 200 až 1500 mg vitamínu C. Jeho množstvo je vyššie pred dosiahnutím zberovej zrelosti. Významný je aj obsah vitamínu E či kyseliny listovej. Vďaka sfarbeniu plodov sú v nich zastúpené aj karotenoidy. Všetky tieto látky sú antioxidanty, čiže pomáhajú telu brániť sa pred rakovinou. Nápoj do ktorého šťavu pridávate má byť vlažný, aby sa vitamín C nezničil . Okrem toho ich pasírujte cez nekovové sitko, inak sa o časť vitamínu ochudobníte.

O rakytníku sa dočítate i tu :