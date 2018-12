Skvelá voľba do záhrady! Mišpuľa poteší krásou aj zdravými plodmi

Mišpula obyčajná (Mespilus germanica) je nielen drevina s jedlými plodmi, môže byť i celoročnou okrasou záhrady. V máji až začiatkom júna rozkvitajú bohaté biele kvety. Výhodou je, že ich nepoškodzujú neskoré jarné mrazy a vás tak neoberú o chutnú úrodu. V lete vyniká pomerne veľkými sýtozelenými na okraji jemne pílkovitými listami, ktoré sa na jeseň sfarbujú dožlta až žltočervena. Ker zároveň dopĺňajú bronzovohnedé plody – guľovité malvice – so štyrmi tvrdými semenami vnútri, ktoré na konároch vydržia naozaj dlho.

Mrazuvzdorná a nenáročná

U nás sa jej bude dariť prakticky vo všetkých polohách ideálnych pre ovocné dreviny, hoci vo všeobecnosti patrí medzi teplomilnejšie druhy a najlepšie jej tak vyhovuje vinohradnícka pestovateľská oblasť. Problémy s namŕzaním sa môžu objaviť na nechránených stanovištiach a pri pestovaní v mrazových kotlinách, inak je to druh dostatočne mrazuvzdorný.

Pestovateľsky patrí medzi skutočne nenáročné dreviny. Vyhovuje jej slnečné a chránené stanovište, dostatočne vlhká, ľahšia, hlinitá pôda. Na obsah živín špeciálne nároky nemá, ale ocení vyšší podiel vápnika. Rovnako ju nepoškodzujú významné choroby či škodce, je tak ideálnou ovocnou drevinou do záhrady fungujúcej na princípoch ekologického pestovania.

Starostlivosť po vysadení spočíva len v klasickom povýsadbovom reze dôležitom na dobré ujatie. Neskôr stačí podľa potreby odstraňovať suché alebo poškodené konáre. Plná rodivosť sa začína v treťom až vo štvrtom roku po vysadení. Ak sa mišpuli darí, pozberáte z nej až 30 kg plodov. Starším krom s klesajúcou rodivosťou často pomôže zmladzovací rez podobne ako pri jabloniach.

Pýtajte sa na podpník

Dnes sa dá už mišpuľa kúpiť vo viacerých odrodách s väčšími i menšími plodmi. Je to drevina samoopelivá, preto sa úrody spoľahlivo dočkáte aj po vysadení len jedného výpestka. Pri jeho výbere sa určite informujte o tom, na akom podpníku je naštepený. Najčastejšie používaný dulový má slabší koreňový systém, kry sú tak menej dolné proti mrazu, zhoršuje sa chuť plodov i kvalita dužiny. Hlavne do severnejších oblastí preto pestovatelia odporúčajú, hoci menej časté, ale o to odolnejšie výpestky naštepené na hlohu. Medzi záhradkármi sa výnimočne vrúbľuje aj na vlastný mišpuľový semenáč, na jarabinu obyčajnú či hruškové plánky, na ktorých však kry dorastajú do veľkých rozmerov.

Ak si v zime odoberiete a vhodne uchováte vrúble, môžete ich navrúbľovať skoro na jar. V prípade, že to nestihnete, skúste očkovanie v auguste.

Niekedy sa trochu netradične odporúča mišpuľu sadiť hlbšie, dokonca tak, aby bolo miesto vrúbľovania 10 až 20 cm pod povrchom pôdy. Dôvod je jednoduchý. Ušľachtilá odroda môže vďaka tvorbe vlastných koreňov takzvane spravokoreniť. Tí, čo pestujú pravokorennú mišpuľu, si potom často potápajú tesne nad pôdou rastúce jednoročné výhonky a rastliny rozmnožujú. Ich zakoreňovanie však trvá pomerne dlho, často aj dva roky.

Zdravá pochúťka

Hnedé plody s mierne drsnou šupkou dozrievajú v októbri. Jedlými a hlavne chutnými sa stávajú až po prvých mrazoch, keď takzvane zhniličkovatejú, čo býva v závislosti od počasia v novembri až v decembri. Po tom, čo premrznú, dužina zmäkne a trpká chuť sa zmení na príjemne sladkokyslú.

Mišpule sa konzumujú bez šupky. Dužina správne dozretého a riadne premrznutého plodu sa dá ľahko vydlabať lyžičkou alebo po odstránení stopky vytlačiť priamo zo šupky. Nezabudnite však na tvrdé semienka, ktoré je lepšie vypľuť.

Ak sa vám nechce čakať, po dozretí a vyfarbení môžete dať pozberané mišpule do mrazničky alebo ich mierne povariť. Prirodzenému premrznutiu na kre sa však nič nevyrovná, preto odporúčame radšej vydržať.

Mišule sú bohatým zdrojom minerálnych látok, napríklad vápnika, horčíka, draslíka, sodíka, ale aj vitamínu C a B 2 . Zanedbateľný nie je ani obsah vlákniny a organických kyselín. Už v ľudovom liečiteľstve sa používali ako liečivo tráviaceho traktu. Majú priaznivý vplyv na kardiovaskulárny a obehový systém. Znižujú hladinu cholesterolu v krvi, sú účinné pri zápalových ochoreniach dýchacích ciest.

Hoci sa konzumujú prevažne čerstvé, výborný je i džem, vysoký obsah pektínu umožňuje prípravu rôsolov, vzácna je pálenka. Mišpuľa je tiež včelársky veľmi významná drevina.

