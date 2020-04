Štíhle vreteno sa oplatí! Rez nebol nikdy jednoduchší

Štíhle vreteno ako pestovateľský tvar je medzi ovocinármi veľmi obľúbené. Jeden stromček nezaberie veľa priestoru, ale za to úrodu prinesie viac než výbornú. Rez je veľmi jednoduchý, rokmi sa postupne objavujú nové a novšie spoľahlivé metódy vykonania rezu. Ich cieľom je strom nezaťažiť vznikom veľkého počtu rán, ktoré sú okrem iného aj vstupnou bránou pre choroby a škodcov.

Výchovný rez

Slúži na usmernenie rastu a rodivosti mladého stromu po výsadbe. Je zameraný na podporu zakorenenia a zároveň na to, aby čo najskôr strom priniesol úrodu bez zbytočnej záťaže, ktorá by mu ubrala na životnosti. So skorou úrodou počíta rovnako veľkovýroba, ako aj záhradkár. A tak sme sa boli pozrieť, ako rez urobiť správne.

Marhule režte podobne ako čerešne, výchovný rez je totožný. Z korunky mladého stromčeka, odstráňte rezom na čapík dlhý asi 10 cm, všetky výhonky, ktoré svojim rastom zreteľne konkurujú stredníku. Sú to všetky výhonky, ktoré ho prevyšujú vo výške, ako aj tie, ktoré sú výrazne zhrubnuté a rastú kolmo nahor.

Ak sa na kmeni nachádza výhonok pod výškou kolena, zrežte ho tiež.

Výhody štíhleho vretena:

- vysoká úroda na menšej ploche s vyšším počtom stromov

- jednoduchší rez na prácu aj čas

- rýchlejšie ošetrenie

- ľahko dostupné ovocie pri zbere

Za možnú nevýhodu môžete považovať potrebu opory, ale tá sa časom zúročí v spokojnosti s úrodou.

