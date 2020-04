Tieto odporúčania sa zídu aj vám! Praktické rady profesora Hričovského do ovocnej záhrady

1. Remontantné odrody malín

Na čo sa treba sústrediť pri pestovaní remontantných odrôd malín?

Maliny patria k najobľúbenejším druhom drobného ovocia a pestujú sa takmer v každej záhrade. Kedysi boli plody dostupné len v júni a v júli, dnes si ich však vďaka remontantným odrodám môžeme vychutnať od skorého leta prakticky až do času, kým výhonky nespáli prvý mráz.

Hoci je toto chutné ovocie na pestovanie nenáročné, na dosiahnutie dobrej úrody musíte hlavnú pozornosť venovať rezu. Zároveň treba dbať na výber výpestkov. Odporúčam sadiť len zdravé sadenice, najlepšie z overených zdrojov - z renomovaných škôlok. Veľmi dobrá remontantná odroda malín je napríklad ‘Ada’ vyšľachtená v Bojniciach.

2. Viac rakytníka

Ako sa rozmnožuje rakytník rešetliakovitý? Je nevyhnutné, aby sme mali pri sebe vysadené samčie a samičie rastliny?

Rakytník môžete rozmnožiť letnými odrezkami, ktoré si pripravíte koncom mája alebo začiatkom júna. Mali by byť dlhé asi 15 cm. Na zakorenenie ich napichajte do pôdy v skleníku alebo fóliovníku a začiatkom jesene vysaďte na záhon. Takto získané kry by mali začať rodiť už v treťom roku po vysadení.

Rakytník však môžete rozdeliť podobne ako egrešový ker. Vykopte ho zo zeme, rozdeľte podľa veľkosti na dve či tri časti a opäť zasaďte.

Dôležité však je, aby ste mali samčiu i samičiu rastlinu, inak sa úrody nedočkáte.