V októbri nezaháľajte ani v ovocnej záhrade! Toto všetko treba urobiť

Okrem nižšie uvedených činností by ste mali zájsť do špecializovanej predajne a zadovážiť si plastové chrániče kmeňa stromu, ktoré bránia ohryzu kôry. Pokiaľ by ste ich nezohnali, použite aspoň Pellacol. Ten má okrem repelentného účinku aj dezinfekčný, takže ak sa na strome nachádzajú nejaké rany spôsobené ohryzom alebo iným mechanickým poškodením kôry, zatrite ich. Huby nemajú šancu. Šťavy prúdiace v strome môžu byť pod týmto náterom i naďalej nerušene transportované.

Odstráňte mumifikované plody

I napriek pravidelnému ošetrovaniu ovocných drevín proti monilióze ovocia ostávajú na stromoch po opadnutí lístia zoschnuté – mumifikované plody. Odstráňte ich, lebo sú zdrojom ďalšej nákazy. Najlepšie urobíte, ak ich spálite alebo vyhodíte do komunálneho odpadu. Kompost nie je vhodný z hľadiska prezimovania patogénu.