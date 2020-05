Veľký sprievodca pestovaním jahôd! Tešte sa z bohatej a krásnej úrody

Dopestovať jahody nie je náročné, no mali by ste im dopriať dostatok slnka, aby boli zdravé a sladké. Uchrániť ich treba pred vetrom aj mrazom, ktorý by mohol úplne zničiť vyhliadky na úrodu. Na pestovanie zvoľte pôdu s pH blízkym k neutrálu, dobre zásobenú živinami. Určite dodržte osevný postup a zásobenie dôležitými živinami, najmä NPK a horčíkom. Na jednom mieste porast nenechajte dlhšie ako 4 roky a saďte výlučne zdravé sadenice od certifikovaných predajcov. Ak sa rozhodnete pre aktuálnu jarnú výsadbu, bohatú úrodu už v tomto roku nedopestujete, no o to viac sa z nej budete tešiť v budúcej sezóne, keď rastliny naplno prejavia svoj potenciál.

1. Stanovište je základom úspechu

Jahoda je pôvodne lesná a lúčna rastlina, ktorá si vyžaduje humóznu a prevzdušnenú pôdu. Najlepšie sa jej darí v piesočnato-hlinitej pôde s vyšším obsahom organických látok. Optimálne pH pôdy je 5,8 až 6,5. Rastlina prosperuje na slnečnom stanovišti, pretože patrí k druhom náročným na svetlo, aj keď je schopná dočasne zniesť čiastočné zatienenie bez rizika zníženia tvorby úrody.

Limitujúci faktor je aj teplota. Priemerná ročná teplota vhodná na pestovanie jahôd je 6 až 10 °C. V čase dozrievania však potrebuje 25 °C. Dostatok vlahy je na dopestovanie kvalitnej úrody viac než nutný, no treba myslieť na to, že jahody neznášajú dlhodobé zamokrenie. Jahody majú plytký koreňový systém 20-30 cm. Optimálny úhrn zrážok je 600-700 mm.

2. Venujte pozornosť hnojeniu

Vo veľkovýrobe sa na pestovanie jahôd vyberá panenská pôda, teda taká, v ktorej nikdy predtým jahody ani iný ovocný druh nebol pestovaný. V malej záhrade sa to dodrží ťažšie, ale pri zakladaní jahodoviska je vhodné vybrať si oddýchnutú hriadku, na ktorej ste jahody nepestovali aspoň 4 roky. Pokúste sa vyhnúť miestam, kde rástli zemiaky, rajčiaky alebo uhorky. Hrozí napadnutie háďatkami a hubovými chorobami. Ideálne je jahody vysadiť po strukovinách. Na jednom stanovišti môžu jahody ostať počas štyroch rokov.

Všetky potrebné kroky pre úspešné pestovanie jahôd nájdete v májovom Záhradkárovi.

