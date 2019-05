Viac chutných fíg z vlastnej záhrady. Namnožte si ich odrezkami

Nároky figovníka na prostredie sú podobné požiadavkám viniča. Znamená to asi toľko, že tam kde sa darí viničovým krom, bude sa dariť aj figovníku. Hlavne mu doprajte slnečné stanovište chránené pred vetrom. Páči sa mu v blízkosti budov, ktorých južné steny hrejú aj po západe slnka. Pôda môže byť mierne vápenatá no výživná. Vo voľnej pôde sa darí dvoj a viac ročným rastlinám. Pestovateľ u ktorého sme odoberali odrezky nám prezradil, že mladé rastliny je vhodné pestovať v byte alebo svetlej pivnici. Samozrejme po uplynutí mrazivých nocí majú radi letnenie. Mladá či stará rastlina, figovník potrebuje vlahu. Nesmie preschnúť no ani vo vode stáť. Pestovať sa dajú figovníky, ktoré si zakúpite v kontajneri. Pre záhradkárov, ktorí sa radi zapodievajú vlastnými výpestkami je tu cesta vegetatívneho množenia. Veľmi dobrú ujateľnosť majú odrezky aj s kúskom koreňa. Na to však potrebujete nájsť rastlinu pestovanú v tvare kra. Odrezok bez koreňa sa dá odobrať zo svetlej časti koruny figovníka pestovaného v tvare stromčeka.

Ako na to

1 V januári prípadne začiatkom februára, keď teploty stúpnu nad nulu a je slnečný deň odoberte čistými ostrými nožnicami odrezky. Vhodný na množenie je dvojročný výhonok s priemerom asi 1,5 cm.