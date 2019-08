VIDEO : Ako režú marhule profesionáli! Robíte to tak aj vy?

Všeobecne pri kôstkovinách platí, že letný rez by sa mal stihnúť čo najskôr po zbere úrody. Aktuálne je tento vhodný pri marhuliach. V augustovom termíne ešte smiete rezať broskyne, ale odporúča sa to najmä pre skoré odrody. Ovocinári však skôr radia počkať do jari, pretože po letnom reze môžu na broskyni vyrásť mladé výhonky, ktoré by nezvládli zimu.

Korunu treba presvetliť

Rez koruny marhuľového stromu po zbere úrody má poslúžiť na presvetlenie jej vnútornej časti, aby nezačala vyhoľovať. Aktuálne prebieha iniciácia kvetných pukov. Silný a hlboký rez nie je vhodný, mohli by ste sa pripraviť o značné množstvo kvetov. Strom ešte do opadu listov na jeseň naberá zásobné látky, aby zvládol prezimovanie. A práve presvetlenie mu v tom pomáha. Spravidla sa zrežú na čapík silné konáre staršie ako tri roky (štíhle vreteno). Čapík poslúži na tvorbu nového obrastu v blízkosti kmeňa. Takto sa neoddiali produkčná časť od kmeňa, plody aj listy budú v ďalších rokoch veľmi dobre zásobené asimilátmi. Pri tomto zásahu treba pamätať na minimálny počet rán. Treba si nechať rezervu na jar, kedy už budete vedieť či a koľko kvetov prípadne plôdikov vymrzlo. A tomu prispôsobíte prebierku plodov.

Takto režú marhule vo veľkovýrobe, rýchlo a efektívne

Základy a zásady letného rezu nájdete tu:

Je dôležitý! Urobte augustový rez ovocných drevín (1. časť)

Poradíme, ako na to! Bohatá úroda marhúľ aj vďaka dôležitému Šittovmu rezu

Augustový rez broskýň: Podporíte tak úrodu v budúcom roku