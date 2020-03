Vyberajte, vysádzajte a tešte sa z úrody: 7 SUPER tipov ovocinára na výborné odrody ovocia

1. Jabloň ‘Mango’

Odroda obohacuje sortiment stĺpovitých jabloní. Dozrieva na prelome jesene a zimy. Plody sú nadpriemerne veľké, v čase zberu pekne žltkasté s atraktívnymi ružovými pásikmi. Chuť je sladkokyslá, intenzívne pripomína banánovú a mangovú arómu. Odroda je úplne odolná proti chladu, s vysokou odolnosťou proti hubovým chorobám.

2. Hruška ‘Mramornaja’

Stredne silno rastúca odroda je nenáročná na lokalitu a pôdu. Má dobrú odolnosť proti mrazom. Je cudzoopelivá, vhodným opeľovačom je ‘Bieloruská neskorá’, ‘Konferencia’ a ‘Clappova’. Plody pripomínajú odrodu ‘Williamsova’. Dozrievajú v druhej polovici septembra, sú hneď konzumovateľné a 5 až 6 týždňov skladovateľné.

3. Čerešňa ‘Uviditeľnaja’

Stromy rastú intenzívne a vitálne, sú vhodné hlavne pre korunkové tvary. Odroda je cudzoopelivá, dobre ju opelia odrody kvitnúce v rovnakom termíne. Plody dozrievajú v prvej polovici júla, sú pevné a veľmi odolné proti praskaniu. Šťava má intenzívne červenú farbu. Odolnosť proti mrazom je stredná, odroda je vhodná pre stredné polohy.

4. Marhuľa ‘Tiina’

Patrí medzi mrazuvzdorné, samoopelivé odrody. Plody dozrievajú v druhej polovici júla, sú menšie, žltkastooranžové. Treba ich zberať včas, lebo po plnom dozretí zvyknú opadávať. Dužina je oranžová, šťavnatá, veľmi sladká, kôstka sa od nej dobre oddeľuje. Veľkým plusom je vysoká odolnosť proti chorobám a mrazu.

5. Černica ‘Brzezina’

Odroda je veľmi odolná proti mrazu, dokonca najviac zo všetkých dostupných. Rastie intenzívne a vitálne, preto vyžaduje pevnú oporu. Výhonky nemajú tŕne. Plody dozrievajú od začiatku prázdnin. Sú oválne, veľké, aromatickej sladkokyslej chuti. Rastliny netrpia chorobami, môžete ich pestovať bez použitia chemických postrekov.

6. Arónia ‘Viking’

Fínska odroda dorastá do výšky 1,5 až 2 m. Dlhoveké stromy prinášajú úrodu až 20 rokov. Zelené výhonky sa časom sfarbujú do červenohneda, listy sa na jeseň farbia do purpurova až oranžova. Odroda je úrodná, plody sú vďaka kyslejšej chuti vhodné hlavne na spracovanie.

7. Malina ‘Sokolica’

Rastie intenzívne, tvorí stredne hrubé výhonky. Plody dozrievajú na minuloročných výhonkoch koncom júna. Sú veľké, atraktívneho kónického tvaru. Odroda je mrazuvzdorná, môžete ju preto pestovať v stredných aj vo vyšších polohách, dokonca bez chemickej ochrany.

Čítajte tiež: