Dočkajte sa úrody hrušiek! Pozrite sa, ako treba bojovať proti chorobám a škodcom

Chrastavitosť hrušiek

Chorobu spôsobuje huba Venturia pyrina. Podobne ako pri jabloniach ide o jednu z najzávažnejších chorôb. Veľa odrôd je proti nej spoľahlivo odolných a prejavy na plodoch citlivých odrôd málokedy dosahujú taký rozsah ako pri jabloniach. Keďže zárodky choroby prezimujú v opadaných listoch, ale aj na konároch, ošetrenie sa vykonáva preventívne. Prvý postrek sa robí tesne pred kvitnutím, druhý po odkvitnutí. Následne treba s postrekmi pokračovať v 10- až 14-dňových intervaloch až do leta, v prípade zimných odrôd aj dlhšie. Z prípravkov možno odporučiť Baycor 25 WP, Dithane, Novozir MN 80, Polyram WG. Povolených ich je, samozrejme, viac, tieto sú účinné aj proti hrdzi hruškovej. Prípravky, ako aj účinné látky treba striedať.

Ekologická alternatíva ochrany sú biologické prípravky, ktoré sa začínajú využívať pri jabloniach. Na hrušky síce povolené nie sú, možno však predpokladať účinnosť aj proti chrastavitosti hrušiek. Za všetky možno spomenúť polysulfid vápenatý či prípravky Alginure – výluh z morských rias, Myco-Sin – zmes ílových minerálov, rastlinných extraktov a bunkových stien kvasiniek a VitiSan – hydrogén bikarbonát draselný.

Hrdza hrušková

Huba Gymnosporangium sabinae spôsobuje typické škvrny na listoch, ktoré sú zo spodnej strany zdurené. Pri silnom rozšírení významne znižuje asimilačnú plochu listov, čo má vplyv na veľkosť a cukornatosť plodov, ich skladovateľnosť, ovplyvňuje tiež vitalitu stromov, odolnosť proti mrazu a celkovú úrodu. Má dve vývinové štádia – zimné a letné. Skutočnosť, že pre zimné vývinové štádium je hostiteľ borievka, vieme jednoducho a účinne využiť v boji proti tejto chorobe.

V blízkosti hrušiek by sme preto preventívne nemali vysádzať žiadne borievky, najmä odrody borievky netatovej (Juniperus sabina). V prípade opakujúceho sa každoročného silného napadnutia je vhodné odstrániť všetky borievky vyskytujúce sa v okolí. Samostatná priama ochrana proti tomuto ochoreniu sa nezvykne vykonávať, na jej obmedzenie postačia spomenuté preventívne opatrenia.

Méra hrušková

V posledných rokoch je postrachom všetkých pestovateľov hrušiek. Ochrana proti mére hruškovej (Cacopsylla pyri) je o to komplikovanejšia, že máva tri až štyri generácie do roka. Škodí cicaním štiav z mladých listov a letorastov, ktoré tým výrazne deformuje a oslabuje. Ochranu vykonávame tesne po odkvitnutí, opakujeme ju asi po dvoch týždňoch. Povolený prípravok je Nomolt 15 SC, do ktorého je potrebné pridať zmáčadlo.

Alternatíva je opäť ekologický spôsob pestovania. Pri minimalizácii postrekov a vytváraní vhodných podmienok vzniká časom v sade dostatočná biodiverzita s veľkým zastúpením prirodzených predátorov, ktorí si s mérami dokážu poradiť.

Bodruška hrušková

Tento drobný hmyz škodí vyžieraním chodbičiek v mladých letorastoch. Výhonky napáda v máji, čo veľmi rýchlo a jednoducho zistíme podľa charakteristicky ohnutých výhonkov a špirálovitých vpichov tesne pod zvädnutou časťou. Zvädnutý koniec výhonka veľmi pripomína napadnutie spálou ružokvetých. Odlíšiť sa dá vďaka spomínaným vpichom, pri napadnutí bodruškou hruškovou (Janus compressus) tiež chýba charakteristický bakteriálny sliz na konci ohnutého výhonka.

Larvy bodrušiek ostávajú vnútri výhonkov až do nasledujúcej jari, keď z nich vyliezajú a kuklia sa. Jednoduchý a efektívny spôsob ochrany je preto skoré odstraňovanie a spálenie napadnutých koncov výhonkov. Chemická ochrana sa nevykonáva a väčšinou nie je ani potrebná.

