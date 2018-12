Háďatko zhubné: Karanténny škodca, ktorého výskyt sa v posledných rokoch nesprávne podceňuje

Z hlavných hostiteľských rastlín háďatka zhubného (Ditylenchus dipsaci) možno spomenúť fazuľu, cesnak, hyacint, pór, lucernu, kukuricu, narcis, ovos, cibuľu, hrach, zemiaky, jahody, tulipány, šošovicu, petržlen, pšenicu (zriedkavo), raž a iné.

Ide o pohyblivého endoparazita, pričom napáda všetky parenchymatické pletivá s výnimkou koreňových. Má štíhle, nitkovité telo, bielej farby. Dorastá do dĺžky 1,0 až 1,8 mm a šírky 0,04 až 0,06 mm. Samička je v porovnaní so samčekom väčšia. Pre koniec tela je typické špicaté zakončenie. Samička znáša 200 až 500 vajíčok. Pri teplote 15 °C trvá celý životný cyklus 19 až 23 dní. Háďatko zhubné môže mať 5 až 6 generácií za rok. V suchom stave prechádza do anabiotického stavu. Zaujímavosťou je, že dospelé jedince môžu žiť na sadeniciach cibule 45 až 73 dní. V rastlinách sa vyvíja niekoľko generácií háďatiek za sebou, staršie larvy často opúšťajú rastliny a vyhľadávajú nových hostiteľov.

Príznaky napadnutia

Líšia sa v závislosti od druhu hostiteľskej rastliny. Mladé napadnuté rastliny cibuľovín sú deformované. Na báze dochádza k zdureniu a deformovaniu listov. K popukaniu spodnej časti cibule dochádza pri menej alebo neskôr napadnutých rastlinách. Vo vnútri cibúľ sa tvorí hubovité pletivo. Obyčajne možno pozorovať hnitie bázy cibúľ. Takéto rastliny zvyčajne v čase zberu nemajú korene.

Pri silnom výskyte háďatka zhubného rastliny žltnú a môžu odumierať. Za typický príznak prejavu prítomnosti škodcu možno považovať tmavé kruhy viditeľné na reze infikovanej cibuli. Listy rastú neusporiadane, často visia ako zvädnuté a sú chlorotické. Mladé rastliny odumierajú.

Ochrana proti háďatku

K jedným z najzákladnejších ochranných opatrení, ktoré zabraňujú šíreniu háďatka zhubného a vo všeobecnosti aj iných škodlivých organizmov, je použitie zdravého a nekontaminovaného sadiva. V prípade pozitívnych rastlín je potrebné ich zlikvidovať. Odporúčame aj striedanie plodín, pričom je vhodné dodržiavať aspoň 5- až 6-ročný odstup v pestovaní cibuľovín na tej istej ploche. Odporúča sa cibule máčať v teplej vode za nasledujúcich podmienok:

30 až 45 minút pri teplote 38 °C

20 minút pri 49 °C a následne

10 až 20 minút pri 18 až 22 °C

Teplotu a čas ošetrenia je dôležité presne dodržiavať, nakoľko môže dôjsť k poškodeniu sadiva.

Na chemické ošetrenie sadiva ani postrek na list počas vegetácie nie sú v súčasnosti povolené žiadne prípravky na ochranu rastlín.

Na menších plochách môžete pred siatím alebo vysádzaním urobiť dezinfekciu a dezinsekciu pôdy prípravkom na báze dazometu. K zníženiu populácie háďatiek prispieva pestovanie predkultúry rastlín z rodu aksamietnic (Tagetes).

Na záver treba dodať, že háďatko zhubné patrí medzi karanténne škodlivé organizmy. Jeho výskyt na niektorých cibuľovinách vrátane okrasných druhov a na osive lucerny podlieha kontrole a v prípade výskytu aj rastlinno-lekárskym opatreniam.