Najčastejšie starosti záhradkára: Zabojujte proti škodcom (1.časť)

Medvedíky v záhrade

Medvedík obyčajný sa živí koreňmi, obzvlášť tenkými vlásočnicami, čo spôsobuje úhyn rastlín. Prevencia môže byť v založení kompostoviska, ktoré nebude dnom v styku s pôdou. Samozrejme, ak máte veľkú záhradu stačí ho umiestniť, čo najďalej od obrábanej plochy. Je to preto, že larvy sa živia najskôr humusom a až neskôr prechádzajú na korene. Niektorí záhradkári zvyknú medvedíky vytápať silným prúdom vody, to však nie je vždy efektívny spôsob. Ak máte problémy so spánkom, môžete čas využiť na ich odchyt počas noci, kedy vyliezajú na povrch pôdy.

Neškodná pásavka?

Ak ste sa niekde dopočuli, že proti pásavke zemiakovej nie je potrebné zasahovať v štádiu kvitnutia zemiakov, nie je to pravda. Ochranu proti tomuto škodcovi treba robiť vždy. Pásavka okrem požeru listov kladie i vajíčka, z ktorých vzniká nová generácia škodcu. Dospelé jedince prezimujú v pôde a v nasledujúcom roku opäť škodia. Preto treba zabrániť ich ďalšiemu rozmnožovaniu pravidelným odstraňovaním.

Vošky sú všade

Drobný hmyz, ktorý cicia na mladých výhonkoch a ešte aj láka mravce, nepoteší žiadnu pestovateľku ruží či milovníka egrešov. Existujú proti nim účinné chemické postreky, ale skúste najskôr biologickú ochranu. Osvedčený je napríklad cesnakový postrek, cibuľová sprcha či octový roztok. Vošky by sa na vašich rastlinách nemali usídliť, ak netrpia stresom zo sucha alebo ak nie sú prehnojené dusíkom.

Molica lastovičníková

Je to malý biely škodca, ktorý napáda hlavne kapustovité druhy zelenín. Nie je proti nemu žiadny registrovaný prípravok, preto samotná ochrana je náročná. Aj tu však platí, že prevencia je najlepší liek. V tomto prípade je dobré z okolia odstrániť rastliny lastovičníka väčšieho, na ktorom škodca prezimuje.