Vrtivka orechová: Výskyt tejto drobnej mušky treba nahlásiť!

Vrtivka orechová (Rhagoletis completa) je pôvodom neeurópsky škodca, pochádzajúci z južnej a strednej časti USA. V Severnej Amerike k hostiteľským rastlinám z rodu Juglans patrí orech čierny (Juglans nigra), orech drobnoplodý (Juglans microcarpa), Juglans californica, Juglans hindsii, Juglans hirsuta, Juglans major a Juglans mollis.

V Európe je významným hostiteľom orech kráľovský (Juglans regia), pričom k ďalším hostiteľom patrí aj broskyňa obyčajná (Prunus persica).

Prvé záznamy o výskyte vrtivky orechovej v Európe pochádzajú z roku 1986 zo Švajčiarska, neskôr bola zistená v Taliansku, Bosne a Hercegovine, Slovinsku, Holandsku, Francúzsku, Chorvátsku, Rakúsku, Srbsku, Nemecku a Maďarsku. Od roku 2017 je škodca prítomný už aj v Českej republike.

Životný cyklus škodcu

Vrtivka orechová, drobná muška s veľkosťou 4 až 6,4 mm, sa vyznačuje žltým sfarbením hlavy so zelenými očami, hruď je žltohnedá až hrdzavá s výraznou žltou škvrnou. Krídla, ktoré sú priehľadné, majú štyri priečne tmavé pásiky. Samci sú v porovnaní so samičkami menší, stehná sú čierne až žltohnedé. Vajíčka, bielo sfarbené, majú elipsovitý tvar a veľkosť 1 mm. Larva škodcu je beznohá a dlhá 8 až 10 mm. Larvy sa kuklia v pôde pod stromami a v štádiu kukly prezimujú. Hnedo sfarbené pupárium dorastá do dĺžky 6 mm. Dospelce možno pozorovať od júla až do augusta, v poľných podmienkach dokážu prežiť až 40 dní. Škodca má jednu generáciu za rok.

Prejavy výskytu vrtivky orechovej

K základným príznakom prítomnosti vrtivky orechovej patria vpichy na šupke, ktoré vznikli po kladení vajíčok. Okolo vpichov dochádza k farebným zmenám, šupka postupne hnedne až sčernie. V miestach napadnutia pozorujeme larvy. Potom, ako larvy plod opustia, zostávajú v šupke chodbičky, šupka mäkne a môže zhniť, ťažko sa odstraňuje. V prípade skorého napadnutia sú plody scvrknuté, mäknú a opadávajú zo stromu.

Ochrana proti vrtivke orechovej

V prípade výskytu vrtivky orechovej odporúčame opadané a napadnuté plody odstrániť a zničiť. Tiež je vhodné odstraňovanie voľne rastúcich a opustených orechov v okolí sadov.

Chemická ochrana je zameraná predovšetkým na likvidáciu dospelcov ešte pred nakladením vajíčok. Potrebné je, začať s ňou začiatkom júla a v 7- až 14-dňových intervaloch ju opakovať do doby asi 1 mesiac pred zberom. Vajíčka nakladené po tomto termíne už nemajú dostatok času na vývoj a spôsobenie škody.

Škodca je najjednoduchšie identifikovateľný ako larva v plodoch alebo ako dospelý jedinec pomocou žltých lepových doštičiek.

